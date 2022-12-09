جولدمان ساكس: الصين أقوى اقتصاد في العالم 2035.. وتقصى أمريكا عن الصدارة

توقع اقتصاديو جولدمان ساكس، أن تفرد الولايات المتحدة بالصدارة على عرش الاقتصاد العالمي سوف يتلاشى قريبًا.

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيتجاوز نظيره في الولايات المتحدة في عام 2035، بينما سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند نظيره الأمريكي في نحو عام 2075.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تمتلك الولايات المتحدة حاليًا أكبر اقتصاد في العالم حيث بلغ 23 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، بينما تمتلك الصين ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي بقيمة 18 تريليون دولار والهند سادس أكبر اقتصاد بقيمة 3 تريليون دولار.

من ناحية أخرى، يتوقع بنك جولدمان مزيدًا من الاضطرابات بين القوى الاقتصادية التقليدية، خاصة الولايات المتحدة والصين في ظل الرسوم والقيود التي تفرضها اللبلدين علي التجارة الثنائية فيما بينهم.



وتابع جولد مان ساكس توقعاته، أن تكون إندونيسيا ونيجيريا من بين أكبر خمسة اقتصادات بحلول عام 2075، على الرغم من عدم تصنيفها في أكبر 15 اقتصادًا اليوم، مع تراجع تصنيف اليابان من المركز الثالث إلى المركز الثاني عشر، وألمانيا، من الرابع إلى التاسع، والمملكة المتحدة من السادس إلى العاشر.