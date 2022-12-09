"جي بي مورجان" يتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لـ6.5٪

توقع البنك الاستثمارى الأمريكي جى بى مورجان، استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة الأساسي، حتى يصل إلى 5%، وقد تكون غير كافية إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التطور، ولم يعتدل التضخم بشكل كبير.

وذكر البنك الاستثمارى، فى مذكرة بحثية، أن التحقيق في سيناريو رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة القياسي إلى 6.5%، في النصف الثاني من عام 2023، سيكون له تأثير كبير على المدى القصير، والذي يمثل 4.324٪، من منحنى عائد سندات الخزانة.

وعلق محللو جي بي مورجان، على هذا المستوى من أسعار الفائدة، الذى شهد خسائر كبيرة جدا، لأسواق المخاطر في ذلك الوقت، وكانت آخر مرة كان فيها سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، عند نفس المستوى في عام 2000.

وتابع أن هناك القليل من الشك، في أسعار الفائدة الفيدرالية، عند 6.5٪ ستكون سلبية، بالنسبة لمعظم فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والائتمان، مشيرا إلى تحديد احتمالات بنسبة 28٪ لهذا السيناريو، على الرغم من أن سوق الأسعار يخصص احتمالا بنسبة 10٪ فقط لهذا الحدث.