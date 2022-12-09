عاجل.. الدين الخارجي لمصر يتراجع لـ155.7 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت نسبة الديّن الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الرابع “أبريل – يونيو 2022" من العام المالي الماضي 2021-2022، لـ32.6% من 33% في الربع الثالث “يناير – مارس 2022” من العام، حسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

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وأفاد التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، بأن نسبة خدمة الديّن الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية لمصر، تراجعت هي الأخرى لـ33.3% في الربع الرابع، من 34.7% في الربع الثالث من العام، وكذلك على أساس سنوي، مسجلةً نسبة 37.1% من 38.6%.

أضاف تقرير البنك المركزي المصري، أن نسبة خدمة الدين الخارجي لمصر إلى الحصيلة الجارية، تراجعت هي الأخرى لـ22.7% في الربع الرابع من 23.9% في الربع الثالث، وكذلك تراجع معدل الفوائد المدفوعة إلى الصادرات السلعية والخدمية لـ6.4% من 7.3%.

 

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وبلغ الديّن الخارجي لمصر في الربع الرابع 155.7 مليار دولار متراجعًا من 157.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وبلغت حجم الودائع الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في الربع الرابع 14.96 مليار دولار، والسندات 29 مليار دولار.

وقبل أيام، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت، تمديد ودائعها في البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأول الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي، بنحو 121 مليون دولار، ليبلغ 33.532 مليار دولار مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.

الاقتصاد المصري

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