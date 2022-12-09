موعد مباريات اليوم الجمعة 9 -12-2022 في ربع نهائي المونديال والقنوات

مباريات اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف الدول والمناطق، مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستلعب اليوم، من أجل حسم مقعدين بنصف نهائي المسابقة التي تنتهي في الـ18 من ديسمبر الجاري.

موعد مباريات اليوم

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباريات اليوم الجمعة الموافق التاسع من ديسمبر 2022، في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستجمع بين منتخبات قوية مرشحة للفوز باللقب وعلى رأسههم البرازيل والأرجنتين وهولندا.

موعد مباريات اليوم والتفاصيل

وتتمتع مباريات اليوم بالقوة والإثارة حيث أن تلك المواجهات التي ستجمع بين البرازيل وكرواتيا والأرجنتين وهولندا مباريات لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يعبر منتخب واحد إلى الدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 من المباراتين.

مباريات اليوم القوية

وتشهد مباريات اليوم إثارة ومتعة كبيرة، بعدما شهد الدور الـ16 العديد من المفاجآت الكبرى على رأسها خروج المنخب الإسباني أحد المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب على يد أسود الأطلسي في مباراة قدم فيها المنتخب المغربي درسا للإسبان.

انطلاق مباريات اليوم في هذا التوقيت

وتنطلق اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، والتي تسم بالكثير من الندية والإثارة، حيث نشهد إقامة مباراتين مثيرتين للاهتمام، أولهما مباراة منتخب البرازيل، الطامح إلى حصد اللقب السادس في تاريخه، أمام كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، على استاد المدينة التعليمية، بينما الثانية بنكهة كلاسيكية، تجمع بين هولندا والأرجنتين، على استاد لوسيل.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-12-2022 في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بالسطور التالية:

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا

تنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقت السعودية والسابعة في الإمارات العربية المتحدة، والتي ستنقل عبر beIN Sports HD 1 Max.

موعد مباراة هولندا والأرجنتين

ويخوض المنتخب الهولندي مواجهة صعبة أمام نظيره الأرجنتيني المدجج بالنجوم على رأسهم ميسي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العشارة في السعودية والـ11 بالإمارات، والتي ستنقل عبر فضائية beIN Sports HD 1 Max.