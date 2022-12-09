مياه القاهرة: استمرار صيانة الطلمبات والمحابس والمحطات والروافع

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، جاهزية جميع المحطات والطلمبات والمحابس والانتهاء من اعمال الصيانة الدورية والاستفادة من فترة دخول فصل الشتاء حيث تنخفض معدلات استهلاك مياه الشرب، لتنتهى الشركة من الصيانات الدورية والعمرات لرفع كفاءة طلمبات ومحابس المياه والمحافظة عليها لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح ان قطاع الخدمات الفنية قام بالتعاون مع القطاع الفنى لشمال وشرق والقطاع الفنى لجنوب وغرب بتنفيذ اعمال الصيانة الدورية والعمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمعدات بمحطات المياه التابعة للشركة وتطهير وصيانة الأحواض والمرشحات والتى شملت عمرات عنبر المقطم برافع زهراء المعادي وترميم جميع الطلمبات من الداخل ودهانها بالايبوكسات المخصصة للطلمبات والصالحة لمياه الشرب وذلك بواسطة العاملين بروافع الفسطاط.



وأشار إلى ضرورة استمرارية اعمال الصيانة بجميع الروافع والمحطات بمعرفة المهندسين والفنيين العاملين بهذه المواقع لتحقيق الكفاية الذاتية على ان يتم تدريب جميع الفنيين والمهندسين على تنفيذ اعمال الصيانة بطريقة نموذجية تضمن تحقيق اعلى معدلات الآداء والجودة فى تنفيذ عمليات الصيانة.