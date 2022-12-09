يلا شوت online مشاهدة مباراة النصر وألميريا بث مباشر بتاريخ 9/12/2022 في مباراة ودية شاهد هدف Talisca

يخوض فريق النصر السعودي مباراته أمام نظيره ألميريا الإسباني اليوم الجمعة 9/12/2022 وذلك في مباراة ودية بين الفريقين.



وسيتم نقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية "1" وقناة السعودية الرياضية "1" وقناة الشارقة الرياضية، في تمام الساعة 3:15 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 2:15 بتوقيت مصر.



وعينت قناة السعودية الرياضية المعلق الرياضي فهد العتيبي للتعليق على المباراة، فيما سيكون المعلق حازم عبدالسلام على قناة أبو ظبي الرياضية، وسيعلق عبدالحميد الجسمي عبر قناة الشارقة.

لم يتم الإعلان عن موعد انطلاق البطولة، لكن وفقًا لبعض التقارير الإعلامية السعودية، ستقام بعد ظهر يوم الجمعة، بعيدًا عن موعد بطولة كأس العالم 2022.

كما لم يتم الإعلان عن القناة الخاصة بمباراة النصر والميريا، لكن من المنتظر بث المباراة على القناة الرياضية السعودية كما هو معتاد.

من أجل أن يستعد المنتخب السعودي لكأس العالم 2022، تم تعليق دوري روشن السعودي منذ منتصف أكتوبر.

ومن المقرر أن يعود الدوري السعودي ابتداء من 15 ديسمبر 2022 للجولة التاسعة.