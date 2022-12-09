يلا كورة plus اونلاين مشاهدة مباراة النصر وألميريا بث مباشر 9/12/2022 في مباراة ودية تابع لايف yalla shoot

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن مواجهة تجمع النصر والميريا في مدينة الرياض استعدادًا لعودة الأندية الكروية.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الميريا فريقًا سعوديًا هذا العام، فقبل انطلاق الموسم في أغسطس من العام الماضي، خاض الميريا مباراة ودية مع المنتخب السعودي، وفاز فريق رامبو 2-1.

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كان الميريا المملوك لتركي آل الشيخ أحد مفاجآت الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 16 نقطة قبل تعليق مونديال 2022 والأكثر متعة في الدوري الإسباني.



يتواجد عدد من الأندية الدولية حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستعد نيوكاسل لمباراة ودية ضد الهلال في كأس الدرعية.

وبحسب إعلان تركي آل الشيخ، فإن المباراة الودية بين النصر والميريا ستقام يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 على ملعب الأمير ‘الملز’ فيصل بن فهد بالرياض.

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لم يتم الإعلان عن موعد انطلاق البطولة، لكن وفقًا لبعض التقارير الإعلامية السعودية، ستقام بعد ظهر يوم الجمعة، بعيدًا عن موعد بطولة كأس العالم 2022.

كما لم يتم الإعلان عن القناة الخاصة بمباراة النصر والميريا، لكن من المنتظر بث المباراة على القناة الرياضية السعودية كما هو معتاد.

من أجل أن يستعد المنتخب السعودي لكأس العالم 2022، تم تعليق دوري روشن السعودي منذ منتصف أكتوبر.

ومن المقرر أن يعود الدوري السعودي ابتداء من 15 ديسمبر 2022 للجولة التاسعة.