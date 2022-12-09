فحص طبي لحمدي فتحي لتحديد موقفه من لقاء الاتحاد السكندري

يخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق غدا، لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري المصري الممتاز.



وغاب حمدي فتحي عن المارد الأحمر في مواجهة غزل المحلة الأخيرة، بعد أن تعرض لنزلة برد تسببت في خروجه من قائمة المباراة.



وينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب على هامش مران الفريق غدا على ملعب التتش، لحسم مصيره من مباراة زعيم الثغر.



وكان السويسري كولر قد منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة الماضية بهدفين مقابل لا شيء بمسابقة الدوري العام.



ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بين الأهلي والاتحاد السكندري الإثنين المقبل على ملعب السلام في تمام السابعة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

