تموين الإسكندرية: مستعدون لاستقبال طلبات إضافة المواليد الجدد

تلقى المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إخطارًا بشأن إضافة المواليد لـ 4 فئات محددة على بطاقة التموين، لاستعداد المكاتب التموينية باستلام الطلبات من المواطنين المستوفيين الشروط.

وأكد وكيل التموين بالإسكندرية لـ “الفجر”، على استعداد كافة مكاتب التموين التابعة للمديرية لاستقبال المواطنين المتوافر فيها الشروط التي أقرتها وزارة التموين طبقًا للقرار الوزاري رقم 510 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022.

وأوضحت التموين في التوجيه الوزارى، أنه نظرًا لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثراحتياجًا وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد.

وتضمن القرار بأن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضح بها الآتي: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومى، رقم البطاقة التموينية، عدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

ترصد "الفجر" الفئات المستحقة بإضافة المواليد حسب تحديد وزارة التموين

ما هي الفئات التي يمكنها إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين؟



مستحقو معاش تكافل وكرامة

حاملو كارت الخدمات المتكاملة

أصحاب معاش التضامن الاجتماعي

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأم البديلة

فيما كان الشرط الوحيد لإضافة المواليد ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وحدد عد من القواعد التى يقوم مكتب التموين بتنظيمها عند استلام طلبات إضافة المواليد الجدد كالتالي:

ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد

وتسجيل اسم صاحب البطاقة التموينية

الرقم القومي

رقم البطاقة التموينينة

عدد أفراد البطاقة التموينية

الأفراد المراد إضافتهم وارقمهم القومية

خطوات إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

تسجيل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنا )

اختيار خدمة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

كتابة أسماء الأبناء المراد إضافتهم وارقامهم القومي

إختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

بدء خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين



ويبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر حاليا 23 مليون بطاقة تموينية تضم 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم تمويني، فيما يصل عدد المستفيدين من دعم الخبز إلى 74 مليون مواطن وفقا لآخر أرقام معلنة من الحكومة المصرية ومركز معلومات وزارة التموين المصرية.