يلا كورة Croatia مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر يلا شوت online كأس العالم قطر

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتحظي مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر في دور الـ8 من كأس العالم علي متابعة عدد كبير من عشاق الكرة في كل مكان حول العالم.

وتقام مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم الجمعه في تمام الساعة الـ5 مساءًا بتوقيت مصر والـ6 بتوقيت السعودية.

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وتأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ربع النهائي بعد إطاحة المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16، كما تأهلت كتيبة مودريتش إلى نفس الدور بركلات الترجيح أمام نظيره الياباني بنتيجة 3-1.



تقام مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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وقد أستقر تيتي مدرب منتخب البرازيل علي التشكيل الذي سوف يخوض به لقاء منتخب كوريا الجنوبية وهو كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألفيس، تياجو سيلفا، ميليتاو، ساندرو

الوسط: كاسيميرو، فابينيو، كوتينيو

الهجوم: فينيسيوس، خيسوس، رودريجو

