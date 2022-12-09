سعر الذهب اليوم الجمعة 9-12-2022 في مصر ومفاجأة في عيار 21

سعر الذهب من أكثر الموضوعات والكلمات البحثية التي تشهد إقبالًا متزايدًا عبر محركات البحث المختلفة وعلى رأسها جول، وذلك بسبب التغيرات الملحوظة التي شهدها سعر الذهب ولا سيما عيار 21 الذي يشهد رواجا وانتشارا كبيرا في الأوساط المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اضطرابا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب أمس أمس الخميس ومع بدء تعاملات اليوم حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 بداية تعاملات الجمعة 9 ديسمبر 1660 جنيهًا بعد أن سجل 1600 جنيه أمس.

سعر الذهب اليوم الجمعة 9-12-2022

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 9-12-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 9 ديسمبر في مصر 1897 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022في مصر 1660جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في مصر، 1423 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 9-12-2022 في جمهورية مصر العربية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر2022 في مصر 14240 جنيها.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022 سعر 1788 دولارًا أمريكيا.