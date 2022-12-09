لايف bein star بث مباشر البرازيل ضد كرواتيا اليوم يلا match مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا يلا شوت الجديد مباراة يطمح من خلالها البرازيليون في الوصول السهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، ولكن العقبة الكرواتية لا ينتظر أن تكون سهلة على الإطلاق.

ويترقب عشاق الكرة الجميلة ودراويش السامبا حول العالم مباراة منتخب البرازيل ضد كرواتيا ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب كرواتيا على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب البرازيل لدور الثمانية عقب فوزه على كوريا الجنوبية برباعية لهدف وحيد، فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا غدا السبت في كأس العالم

تنطلق المباراة بين البرازيل وكرواتيا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

تقام المباراة بين البرازيل وكرواتيا يوم السبت على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

القنوات الناقلة مباراة البرازيل وكرواتيا غدا السبت في كأس العالم

يتم بث المباراة بين البرازيل وكرواتيا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

منتخب البرازيل وصل إلى ربع نهائي مونديال قطر بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، ثم حقق فوزًا عريضًا على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر بنتيجة 4-1.

أما منتخب كرواتيا، فوصل إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022 بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، ثم تجاوز عقبة اليابان في دور الستة عشر بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويأمل الكثير من عشاق سحر “السامبا” ورفاق مودريتش من مشاهدة المباراة، ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا حتى الآن من الاشتراك في قنوات beIN Sports، الناقلة للبطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟