بث مباشر الآن.. يلا شوت Argentina مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر هدف meesi الان تابع لايف مباراة الارجنتين اليوم plus Now

يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر هدف meesi الان تابع لايف مباراة الارجنتين اليوم موعد مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة ؛ بعد انتهاء دور الـ16 من مونديال قطر 2022، تأهلت كل من (فرنسا وإنجلترا والمغرب والأرجنتين وهولندا والبرازيل) إلى ربع النهائي. وستكون البداية بين الفريقين الأرجنتيني والهولندي، اللذين سيفوزان ويتأهلان إلى نصف النهائي، سنتعرف على التكوين المحتمل لكلا الفريقين، وكذلك موعد المباراة والقنوات الناقلة.

متابعة مباراة الأرجنتين وهولندا

مشجعو كرة القدم يشاهدون المباراة على ملعب لوسيل، حيث تجري مواجهة كبيرة بين فريق التانجو والطواحين الهوائية الهولندية، جاء ذلك بعد أن تصدرت هولندا المجموعة الأولى وسجلت 7 نقاط بعد فوزها على السنغال وقطر بهدفين لواحد، وتعادلها مع الإكوادور بهدف واحد، بينما احتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على المكسيك وبولندا بهدفين: لهدف، بعد خسارته أمام السعودية بهدفين: واحد. أما بالنسبة لجولة الثمن النهائي، فقد فاز على أستراليا ويستعد الآن لمواجهة نظيره الهولندي يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 لمشاهدة مباراة.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأرجنتين

لاحظ أن سكالوني، منذ بداية حياته المهنية، اعتمد على التأمين الوقائي، وليس على أي مخاطر تكلف فريقه غاليًا، نرى أن خطة المنتخب الأرجنتيني محكمة للغاية ومدروسة جيدًا، ومن المتوقع أن يحتفظ سكالوني بنفس التشكيل، سيكون دي ماريا لاعبًا أساسيًا أو بديلًا في الشوط الثاني هنا التكوين:

حارس المرمى: إميليانو مارتينيز

المدافعون: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماكاليستر، إنزو فرنانديز، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب هولندا

نظرًا لأننا اعتدنا على أسلوب مدرب هولندا فان جال في أسلوبه الهجومي، فمن المرجح أنه سيحتفظ بنفس التشكيلة التي يلعبها ضد أمريكا، حيث تكمن قوة هولندا في الهجوم المضاد.

حارس المرمى: أندرس نوبيرت.

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان ديك، ناثان أك.

خط الوسط: دومفريز، ستيفن بورغوس، فرانك دي يونغ، دالي بليند.

خط الهجوم: مودي جاكوب، بيرجوين، ممفيس ديباي.

في أي وقت تبدأ مباراة الأرجنتين وهولندا؟

تنطلق صافرة البداية بين الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة 09/12/2022 على ملعب لوسيل في ربع نهائي مونديال قطر 2022، سيعقد في تمام الساعة 10:00 مساءً.، وقت مكة المكرمة، إليك تاريخ المباراة حسب المنطقة الزمنية لكل منطقة:

القنوات التي تبث مباراة الأرجنتين وهولندا

شبكة القنوات القطرية BN Sport هي المذيع الحصري لمباريات كأس العالم 2022 وستبث مباراة الأرجنتين ضد هولندا، فيما يلي القنوات الخمس الناقلة:

beIN Sports HD Max 1.

beIN Sports HD 3 max.

الكاس اكسترا وان HD.

الكاس اكسترا تو اتش دي.

منصة تود الرقمية لشبكة بي إن سبورت.

