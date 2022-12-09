بث مباشر NÔW Live.. بث مباشر الأرجنتين وهولندا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم 2022-12-09 في ربع نهائي كأس العالم bein سبورت المفتوحه

الفجر الرياضي
الارجنتين
الارجنتين

كورة لايف مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر، ينتظر جميع محبي وعشاق كرة القدم المباراة المهمة التي تجمع بين منتخبي الارجنتين وهولندا في كأس العالم النسخة الحالية، والتي تعد من أهم النسخ في بطولة كأس العالم، وينتظرها الجميع في كل دول العالم، ويأتي مشجعين من العالم أجمع لتشجيع منتخبهم في قطر المستضيفة.

 

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يواجه منتخب الارجنتين نظيره منتخب هولندا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، وذلك في مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم، قطر 2022، في المباراة التي من المقرر إقامتها الثامنة مساءًا بتوقيت قطر والممكلة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والجدير بالذكر ان المباراة مقرر على ملعب لوسيال المونديالي في قطر، وينتظر جميع عشاق ومحبي كرة القدم، وكذلك مشجعي المنتخبين بدأ المباراة اليوم، حيث تعد من اهم المباريات في البطولة، وتقوم كورة لايف ببث المباراة التي تجمع بين منتخبي الارجنتين وهولندا اليوم في دور ربع النهائي، كما اعلنت قناة بين سبورت 1 إنه ا سوف تقوم ببث المباراة اليوم، كما تقوم قناة الكأس اكسترا ايضا بعرض المباراة.

 

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والتقى منتخبي الارجنتين وهولندا في بطولة كأس العالم في النسخات الماضية خمسة مرات، حيث قد فاز المنتخب الهولندي مرتين، وعلى الجانب الاخر فقد فاز الارجنتين في مبارتين ايضا، وتعادل المنتخبين في مباراة وحيد، وينتظر الجميع مباراة اليوم التي تعد السادسة في النهائيات بين المنتخبين، ويدخل المنتخب الارجنتيني مباراة اليوم معتمدا على التشكيل التالي:

 

في حراسة المرمى: مارتينيز.
في خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونا.
في خط الوسط: إينزو، دي بول، أليستير.
في خط الهجوم: ميسي، ألفاريز، لاوتأرو مارتينيز.
 

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