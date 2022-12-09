المصري مينا عبيد أقوى رجل في العالم جاهز للحفاظ على اللقب بمستر أولمبيا

إنه ي العملاق المصري، وأقوى رجل في العالم، مينا عبيد استعداداته للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا، والمقرر إقامتها من ١٦ حتى ١٨ ديسمبر الجارى في لاس فيجاس الامريكيه، وذلك من أجل الحفاظ على لقبه كأقوى بطل في العالم لموسمي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، رغم التحديات التي يواجهها البطل المصري بالاصابة في الكتف.

ومن جانبه أكد البطل المصري، واقوي رجل في العالم، مينا عبيد، بالطبع انا جاهز لتلك الحدث العالمي ومنتظم في التدريبات حتى لحظه انطلاق مستر أولمبيا يوم ١٦ ديسمبر الجارى، وسوف انتقل للتدريبات إلى لاس فيجاس الأمريكيه قبل أيام معدوده، وعندي أمل كبير في الحفاظ على اللقب للمره الثالثه على التوالي وانتظر المسانده من الجالية المصرية المتواجده في أمريكا، وهذا سوف يعطيني حافز كبير لنيل اللقب الغالي.

وأوضح "عبيد" لقد واجهتني ظروف صعبه للغايه وابتعدت عن التدريبات لفترة طويله نظرًا الاصابه التي لحقت بي قطع في وتر الكتف ولكن اصراري على رفع العلم المصري في أكبر محفل دولي للقوه البدنيه جعلني اتحمل الآلام الشديده واواصل التدريبات مجددا لكن احافظ على رقمي العالمي برفع ٣٤٥ كجم في بطولة مستر أولمبيا الموسم الماضي ولن اتنازل على لقبي كأقوي رجل في العالم والاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي.



وشدد أقوى رجل في العالم المصري مينا عبيد، أن بطولة مستر أولمبيا في لاس فيجاس تعد أقوى بطولة للمحترفين في القوة البدنية وسوف يشارك هذا العام ٦٥ لاعب من مختلف دول العالم واؤكد إنني لااخشي اي لاعب لان ثقتي في الله كبيره وسوف الذي قصارى جهدي الحفاظ على لقبي في مستر أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي وبالطبع وجهت الدعوه لجميع أبطال كمال الاجسام المشاركين في بطولة مستر أولمبيا التي ستقام في نفس التوقيت وسيكونون موجودين مثل صديقي بيج رامي والأبطال أحمد الحلواني محمد شعبان وحسن مصطفى ومحمد امبابي بجانب الابطال العرب المشاركين وانتظر دعاء كل المصريين لتحقيق حلمى بالحصول على اللقب للمره الثالثه وهذا يعتبر إنجاز تاريخي ورقم قياسي جديد في القوه البدنيه.



يجدر الإشارة إلى أن العملاق المصري، أقوى رجل في العالم، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل صيدلانيًا بعد تخرجه في إحدى الجامعات الأمريكية، يشارك في وزن الثقيل بمسابقة Dead Left الـ "ديد لايفت" الخاصة بالقوة البدنية.

وكان قد نجح البطل المصرى مينا عبيد، صاحب لقب "العملاق المصرى"، فى تحقيق الميدالية الذهبية فى وزن الثقيل برفع 345 كجما فى مسابقة Dead Left، الـ "ديد لايفت" الخاصة بالقوة البدنية، في بطولة مستر أولمبيا السابقة، التى أقيمت فى ولاية فلوريدا الأمريكية، وقد حقق رقما عالميا جديدا، مازال مسجلا باسمه حتى الآن، ليفوز بلقب أقوى رجل فى العالم فى رفعة Dead Left الـ "ديد لايفت" لأكثر من 3 سنوات متتالية.

