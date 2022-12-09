مشاهدة مباراة البرازايل وكرواتيا ياسين تي في||الأسطورة مباراة البرازيل. يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نارية عندما يلتقي نظيره الكرواتي في المباراة التي تجمع الفريقين غدا الجمعة، والتي سيستضيفها استاد المدينة التعليمية، في ربع نهائي مونديال قطر 2022..

مشاهدة مباراة البرازايل وكرواتيا ياسين تي في

تأهلت البرازيل لهذه الجولة، بعد فوز كبير على كوريا الجنوبية في دور الـ16، بأربعة أهداف لواحد، فيما تأهل المنتخب الكرواتي، بعد تعادله مع اليابان بهدف واحد في ثمن النهائي، قبل أن يفوز بركلات الترجيح.، بثلاثة أهداف لواحد.

لم تخسر البرازيل قط في أربع مباريات سابقة أمام كرواتيا في جميع المسابقات (فازت 3 مباريات وتعادل واحد).

هذا هو أول لقاء بينهما منذ فوزهما الودي 2-0 في يونيو 2018.

سامبا لديه سجل سلبي ضد الفرق الأوروبية منذ فوزه على ألمانيا 2-0 في النهائي في عام 2002، خسرت البرازيل كل من آخر خمس مباريات لها في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم ضد الفرق الأوروبية، بما في ذلك ثلاث مباريات في ربع النهائي ( فرنسا عام 2006 وهولندا عام 2010 وبلجيكا عام 2018).

سجل منتخب البرازيل بقيادة المدرب تيتي ظهوره في جميع نسخ المونديال على مدار 22 بطولة أقيمت منذ ظهوره الأول عام 1930 وحتى الآن.

السيليساو هو الفريق الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال في 22 بطولة، كما أنه يتصدر قائمة أكثر المباريات خوضًا في البطولة بـ 112 مباراة حتى الآن.

كما يعد منتخب البرازيل هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ المونديال برصيد 76 فوزا، وأيضا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 مرات نسخ 1958، 1962، 1970، 1994، و2002.



