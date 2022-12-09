بث مباشر البرازيل وكرواتيا تعليق خليل البلوشي.. عامر الخوذيري
بث مباشر البرازيل وكرواتيا يخوض المنتخب البرازيلي مباراة قوية ومهمة خلال مشواره في مونديال قطر 2022، عندما يصطدم مع نظيره الكرواتي اليوم الجمعة، في ربع نهائي المونديال الذي يقام في الدوحة.
رابط بث مباشر البرازيل وكرواتيا
ينطلق لقاء البرازيل وكرواتيا على أرض ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة - مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والسادسة في مكة المكرمة - السعودية. وقطر وسبعة في الإمارات - دبي - أبو ظبي.
لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل وكرواتيا” اضغط هنا
القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا
Alkass EXTRA TWO HD مشاري القرني
beIN Sports HD 3 Max عامر الخوذيري
Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي
beIN Sports HD 1 Max رؤوف خليف
Rai 1
TVT International
TRT 1 HD
RTE Two
RTS 1 Senegal
ORTM
SuperSport Maximo 1
1TV Georgia
TVR 1
Alkass One HD
beIN Sports HD
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
ZNBC TV 1
Gabon 1ere
GRTS TV Gambia
ORTB
Rwanda TV
KBC 1 Kenya
beIN 4K HDR
beIN Sports Connect
beIN Sports HD 5 Max
TOD App- beIN SPORTS
Gol Mundial 1