البورصة المصرية تسجل 141 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب خلال أسبوع

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.5%، والعرب على 9.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 495.3 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 141 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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ومثلت تعاملات المصريين 76.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 14.8%، وسجل العرب 8.3%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 23.2 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 60.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 586.1 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو 8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163.6 مليار جنيه إلى 172.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.

 

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 749.7 مليار جنيه إلى 805.1 مليار جنيه بنسبة نمو 7.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

استثمارات أجنبية

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