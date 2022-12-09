البرازيل وكرواتيا بث مباشر يلا لايف || كورة لايف بث مباشر مباراة البرازيل اليوم brazil

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة من العيار الثقيل بين البرازيل وكرواتيا مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر على استاد المدينة التعليمية ضمن ربع نهائي مونديال قطر 2022.

يقدم “الفجر” لمتابعيها مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية المقررة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت القاهرة، وسيتم بث مباراة كرواتيا ضد البرازيل على الهواء مباشرة. عبر BN Sport HD1 Max مع الأداء تصويتي للمعلق رؤوف خليف.

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لقاء ذو ​​أهمية كبيرة وإثارة يجمع العملاقين. وكان المنتخب الكرواتي قد وصل إلى النسخة الأخيرة من النهائي وحصل على المركز الثاني أمام فرنسا البطل، بينما كانت البرازيل بطلة العالم 5 مرات والفريق الأكثر مشاركة، أي شارك في جميع نسخ المونديال الـ22.

ظهر المنتخب البرازيلي بشكل مميز وقدم عروضا قوية منذ بداية المونديال حيث يصعب على هذا الدور بعد فوزه على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022. ميلادي.

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واستعد منتخب السامبا لهذه المباراة بكل ما أوتي من قوة، فهو يتمتع بمعنويات مرتفعة وثقة عالية حيث يتطلع اليوم لسحب البساط من الكروات وخطف تذكرة العبور منهم للدور المقبل لمواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بقوة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ مونديال 2002م.

وعلى الجهة الأخرى، كان منتخب كرواتيا قد قدم أداء غير مستقر في مونديال قطر منذ البداية، ولكن نجح في الوصول لهذا الدور متخطيًا دور المجموعات، وبعدها تمكن من الفوز على اليابان بركلات الترجيح في دور الـ 16 ليصل لهذه الموقعة.

ويطمح المنتحب الكرواتي وصيف النسخة الماضية بقطه تذكرة العبور للدور المقبل، ولكن هذا يتطلب منه القتال العالي أمام الخصم لنيل مراده، وذلك بعد الاستعداد الأمثل لهذه الموقعة أملًا بأن يقدم أداء رائع يحقق من خلاله الفوز، ولكن هذا الأمر لن يكون سهلًا.