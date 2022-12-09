مباشر HD يلا شوت || مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر

تقدم Bein Sport Open في الساعات القادمة ؛ بث مباشر شاهد مباراة البرازيل وكرواتيا في مونديال قطر 2022 حيث أضافت beIN Sport مباراة كرواتيا ضد البرازيل لجدول بث مباشر beIN Open.

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر

فيما يلي نستعرض معكم تردد Open Sport الذي سيبث البث المباشر لمشاهدة مباراة كرواتيا ضد البرازيل في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى التشكيل الرسمي للفريقين، وتردد قناة أخرى كما سيسمح ببث مباشر لمشاهدة أصدقاء نيمار ضد أصدقاء مودريتش، حيث سنرى قمة كروية نارية بين الفريقين. في الصعود إلى المربع الذهبي.

يستعد المنتخب البرازيلي لاستعادة مكانته في المونديال بعد غياب دام 20 عامًا عن الفوز بأكبر لقب في بطولة كرة القدم، بينما يبذل لاعبو المنتخب الكرواتي قصارى جهدهم لانتزاع السامبا للتأهل للمربع الذهبي، وفيما يلي نستعرض معكم تردد Open Sport الذي سيبث البث المباشر لمباراة البرازيل وكرواتيا في مونديال مونديال قطر 2022.

كشف المدرب تيتي، تشكيل منتخب البرازيل الآتي لمواجهة كرواتيا في كأس العالم قطر 2022، بقيادة المهاجم نيمار أساسيًا.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميليتاو - سيلفا - ماركينيوس - دانيلو.

خط الوسط: كاسيميرو - باكيتا - رافينيا - نيمار - فينيسيوس.

الهجوم: ريتشارلسون.

تشكيل كرواتيا ضد البرازيل

أما الناحية الآخر، اختار المدرب زلاتكو داليتش تشكيل منتخب كرواتيا الآتي، لمواجهة البرازيل في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بقيادة لوكا مودريتش أساسيًا.

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانكوفيتش - لوفرين - جفارديول - سوسا.

خط الوسط: كوفاسيتش - بروزوفيتش - مودريتش.

الهجوم: كراماريتش - بيتكوفيتش - بريسيتش.