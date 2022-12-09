ننشر أماكن عرض فيلم المغامرة Puss in Boots في السينمات

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Puss in Boots
Puss in Boots

بدأت السينمات المصرية، عرض فيلم Puss in Boots: The Last Wish، وتدور أحداث الفيلم حول القط بوس الذي يحاول أن يعيش حياته الأخيرة المتبقية بشكل استثنائي، فينطلق في مغامرة كبيرة لمحاولة تحقيق أمنيته الأخيرة واستعادة حيواته التسع كاملة.

فريق عمل فيلم Puss in Boots

أبطال الفيلم أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، أوليفيا كولمن، سامسون كايو، هارفي جيلن، والمخرج هو جويل كراوفورد وجانويل ميركادو، والفيلم من تأليف بول فيشر.

أماكن عرض فيلم Puss in Boots في السينمات 

يتم عرض فيلم Puss in Boots في سينمات:

جلاكسى المعادي حفلات 10:00 صباحا، 12:00 ظهرا، 02:00 عصرا، 04:00 عصرا 06:00 مساء 08:00 مساء

سينما صن سيتي حفلات 10:15 صباحا، 01:00 ظهرا، 03:45 عصرا، 06:45 مساء.

سينما جالكسي المنيل حفلات 10:30 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا.

سينما أمريكانا بلازا حفلات 11:00 صباحا، 01:30 ظهرا، 04:00 عصرا، 06:45 مساء، 09:30 مساء.

سينما بوينت 90 حفلات 11:00 صباحا، 01:30 ظهرا، 04:00 عصرا، 06:45 مساء، 09:30 مساء.

سينما الزمالك حفلات 11:00 صباحا، 01:15 ظهرا، 04:00 عصرا.

سينما أركان حفلات 11:00 صباحا، 01:30 ظهرا، 04:00 عصرا، 06:45 مساء، 09:30 مساء

سينما مدينتي حفلات 10:30 صباحا، 01:00 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء 10:00 مساء 12:15 ليلًا

سينما سيتي ستارز حفلات 10:15 صباحا، 01:15 ظهرا، 04:00 عصرا، 06:15 مساء، 08:15 مساء.

سينما سان ستيفانو مول حفلات 10:30 صباحا، 01:00 ظهرا، 04:00 عصرا 07:00 مساء، 10:00 مساء.

سينما داندي مول حفلات 10:30 صباحا، 01:00 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 09:45 مساء.

سينما جولف سيتي حفلات 10:30 صباحا، 01:15 ظهرا، 03:45 عصرا.

سينما كايرو فيستفال حفلات 10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 05:00 مساء، 07:00 مساء.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب حفلات 11:00 صباحا، 01:30 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 10:00 مساء.

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