بث مباشر كرواتيا والبرازيل اليوم الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 الشوط الأول (0-0)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق مساء الجمعة المباريات الأولى من ربع نهائي مونديال 2022 في مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي كرواتيا والبرازيل، والتي سيستضيفها استاد المدينة التعليمية.

ويدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم في ربع نهائي مونديال قطر بعد أن تمكن من تجاوز عقبة منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في دور الـ16 من مباريات البطولة. كأس العالم 2022، قبلها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لكوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، تأهل المنتخب الكرواتي إلى ربع نهائي المونديال بعد أن تمكن من الفوز على اليابان بركلات الترجيح، بعد أن سادت المباراة وتعادلها الإيجابي طوال المباراة والأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب الجنوب ضمن المسابقات. دور الستة عشر لكأس العالم.

موعد مباراة كرواتيا والبرازيل ضمن ربع نهائي من كأٍس العالم 2022:

من المنتظر أن تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة كرواتيا والبرازيل ضمن مباريات دور الربع نهائي من كأس العالم 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT

لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل وكرواتيا” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرازيل ضمن كأس العالم 2022:

أما عن القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرازيل فمن المنتظر أن تنقل أحداث المباراة لكل المتابعين من خارج الملاعب على االهواء مباشر عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى قنوات الكاس الرياضية والقنوات الناقلة هي:

beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 1 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
كما ويمكنكم متابعة المباريات على هواتفكم الذكية عبر التطبيقات التابعة لقنوات بين سبورت وهي:

TOD App – beIN SPORTS
beIN Sports Connect
تشكيل كل من منتخبي كرواتيا والبرازيل:
تكشيل منتخب كرواتيا في المباراة اليوم:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
خط الدفاع: باريزيتش، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش.
خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.
خط الهجوم: بريزيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش.
تشكيل منتخب البرازيل في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس، دانيلو.
خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو – نيمار – لوكاس باكيتا
خط الهجوم: رافينيا – ريتشارليسون – فينيسيوس

البرازيل بث الاسطورة مشاهدة مباراة كرواتيا والبرازيل Yalla Shoot مباراة كرواتيا والبرازيل كيفية مشاهدة مباراة كرواتيا والبرازيل Yalla Shoot بين سبورت مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا بث بين سبورت المفتوحة مباراة كرواتيا والبرازيل أهداف مباراة كرواتيا والبرازيل كرواتيا أمام إنجلترا كرواتيا ضد إنجلترا إنجلترا ضد كرواتيا مباشر كرواتيا لايف مباراة كرواتيا والبرازيل مباشر انجلترا مباشر اليوم كرواتيا والبرازيل انجلترا وكرواتيا بث مباشر كرواتيا والبرازيل مباشر المنتخب كرواتياي بث مباشر المنتخب الإنجليزي بث مباشر بث مباشر انجلترا اليوم بث مباشر كرواتيا والبرازيل بث مباشر مباراة كرواتيا والبرازيل تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا كأس العالم 2022 بث مباشر ماتش كرواتيا والبرازيل مباراة كرواتيا أمام إنجلترا مباراة إنجلترا اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة كرواتيا والبرازيل اليوم مباشر مباراة فرنسا اليوم مباشرة مباراة كرواتيا اليوم مباشرة الان مباراة كرواتيا بث مباشر مباراة كرواتيا ضد إنجلترا مباراة كرواتيا مباشرمباراة كرواتيا والبرازيل مباراة إنجلترا وكرواتيا بث مباشر مشاهدة كرواتيا والبرازيل بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا الان مشاهدة مباراة كرواتيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة كرواتيا ضد إنجلترا بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا مباشر الان مشاهدة مباراة كرواتيا والبرازيل مشاهدة مباراة كرواتيا والبرازيل بث مباشر منتخب البرازيل منتخب كرواتيا مواجهات كرواتيا والبرازيل موعد مباراة كرواتيا والبرازيل

الأكثر قراءة

مباشر HD يلا شوت || مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر

NÔW.. بث مباشر البرازيل وكرواتيا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم كورة أون لاين

الآن nôw.. بث مباشر البرازيل وكرواتيا يلا كورة Yalla kora || نتيجة مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022

LIVE NOW بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وألميريا الإسباني اليوم الجمعة Al Nassr Saudi رابط جودة عالية يلا شوت مباراة الأبطال KSA

البرازيل وكرواتيا بث مباشر يلا لايف || كورة لايف بث مباشر مباراة البرازيل اليوم brazil

الآن LIVE7 بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا brazil بث مباشر yalla shoot تويتر|| مباراة البرازيل ضد كرواتيا يلا شوت بث حي beIN TV لايف

"الأسطورة" بث مباراة مباراة  البرازيل وكرواتيا كأس العالم 2022

مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 9-12-2022