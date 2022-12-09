بث مباشر كرواتيا والبرازيل اليوم الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 الشوط الأول (0-0)

تنطلق مساء الجمعة المباريات الأولى من ربع نهائي مونديال 2022 في مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي كرواتيا والبرازيل، والتي سيستضيفها استاد المدينة التعليمية.

ويدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم في ربع نهائي مونديال قطر بعد أن تمكن من تجاوز عقبة منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في دور الـ16 من مباريات البطولة. كأس العالم 2022، قبلها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لكوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، تأهل المنتخب الكرواتي إلى ربع نهائي المونديال بعد أن تمكن من الفوز على اليابان بركلات الترجيح، بعد أن سادت المباراة وتعادلها الإيجابي طوال المباراة والأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب الجنوب ضمن المسابقات. دور الستة عشر لكأس العالم.

موعد مباراة كرواتيا والبرازيل ضمن ربع نهائي من كأٍس العالم 2022:

من المنتظر أن تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة كرواتيا والبرازيل ضمن مباريات دور الربع نهائي من كأس العالم 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرازيل ضمن كأس العالم 2022:

أما عن القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرازيل فمن المنتظر أن تنقل أحداث المباراة لكل المتابعين من خارج الملاعب على االهواء مباشر عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى قنوات الكاس الرياضية والقنوات الناقلة هي:

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

كما ويمكنكم متابعة المباريات على هواتفكم الذكية عبر التطبيقات التابعة لقنوات بين سبورت وهي:

TOD App – beIN SPORTS

beIN Sports Connect

تشكيل كل من منتخبي كرواتيا والبرازيل:

تكشيل منتخب كرواتيا في المباراة اليوم:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: باريزيتش، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش.

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

خط الهجوم: بريزيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش.

تشكيل منتخب البرازيل في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ميليتاو – تياجو سيلفا – ماركينيوس، دانيلو.

خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو – نيمار – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا – ريتشارليسون – فينيسيوس