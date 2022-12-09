بث مباشر مباراة البرازيل وكرواتيا يلا شوت اليوم في كأس العالم (0-0)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نقدم بث مباشر مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم، يفتتح الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، عندما تلتقي البرازيل مع كرواتيا في أقوى مباريات اليوم من مونديال قطر والتي يحتضنها استاد المدينة التعليمية في الريان.

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا

يمكنكم مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، وقد أسندت إدارة القناة التعليق على مجرياتها للمعلق التونسي رؤوف خليف.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، 7:00 بتوقيت الإمارات.

تخطى منتخب البرازيل كوريا الجنوبية في دور الستة عشر بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيكون السامبا لديهم العزم والآمال الكبيرة للمضي قدمًا في كأس العالم، وتعد البرازيل المرشحة للفوز على كرواتيا في مباراة دور الثماني.

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وخلال مشوارها في كأس العالم ووصولها إلى ربع النهائي، تأهلت البرازيل بعد احتلت المجموعة الثامنة خلال دور المجموعات، ثم حققت فوزًا عريضًا على كوريا الجنوبية 4-1، والان سوف يواجهون خصمًا صعبًا يجب اللعب بكل قوة لضمان الفوز والعبور لنصف النهائي.

وكان المنتخب البرازيلي قد وصل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم مرة واحدة فقط منذ عام 2002، وكان خروجها الكارثي وهزيمتها المروعة بنتيجة 7-1 على يد ألمانيا في ربع النهائي من نسخة 2014، لذلك سيكون عين البرازيليين إلى بلوغ نصف النهائي من مونديال قطر لأنهم يمتلكون فريق رائع.

في المقابل، كان مشوار منتخب كرواتيا جيدًا، فقد تأهل إلى دور الستة عشر بعدما حلت في المركز الثاني عند المجموعة السادسة، قد حجزت مكانها في ربع النهائي بعد فوزها على اليابان بركلات الترجيح 3-1، عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1، وتقترب كرواتيا من تحقيق انجاز جديد عندما تواجه البرازيل ويجب عليها الانتصار في هذه المباراة لكي تصل إلى المربع الذهبي.

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