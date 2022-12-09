"رابط مجاني" شاهد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في كأس العالم يلا لايف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تسعى البرازيل للحصول على لقب سادس عندما تواجه كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

يتمتع راقصو السامبا بسجل حافل في تاريخ كأس العالم، أبرزها فوزهم بخمسة ألقاب، ولم يغيبوا عن أي نسخة منذ بدايتها في أوروجواي عام 1930.

قدم المنتخب البرازيلي أداءً جيدًا في البطولة منذ انطلاقها في 20 نوفمبر وهو على رأس قائمة المرشحين لكأس العالم 2022 في قطر.

فازت البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 لتتأهل إلى ربع النهائي بأقل جهد.

في المقابل، لم تقدم كرواتيا وصيفة كأس العالم الماضية ما توقعه الناس منه، وليس من السهل التغلب على نيمار وآخرين للوصول إلى نصف النهائي.

لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل وكرواتيا” اضغط هنا 

كافح المنتخب الكرواتي للتقدم إلى دور الـ16 بفوزه 3-1 بركلات الترجيح على اليابان بعد مباراة في الوقت الأصلي والوقت الإضافي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من المباراة سيضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا، لملاقاته في المربع الذهبي.

القنوات التي ستبث مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بين البرازيل وكرواتيا

سيغطي لقاء البرازيل مع هولندا ربع نهائي مونديال 2022 في قطر، والذي سيقام يومي الجمعة والسبت 9-10 سبتمبر.

ستبث قنوات BN Sports Max 1 HD وBN Sports Max 3 HD وExtra Cup 1 و2 HD مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بين البرازيل وكرواتيا.

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 مباشرة دون انقطاع على تطبيق “Todd” وخدمة “BN Konken”.

موعد مباريات كأس العالم 2022 البرازيل ضد كرواتيا اليوم

تقام مباراة ربع النهائي بين البرازيل وكرواتيا في مونديال قطر 2022 اليوم (الجمعة 9 ديسمبر) على استاد المدينة التعليمية.

تنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

دون تشفير شاهد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في كأس العالم

FIFA World Cup 2022
15:00 Croatia – Brazil
Servus TV
-Astra 19.2°E -12663 H 22000 -FTA
Servus TV HD
-Astra 19.2°E -11303 H 22000 -FTA(DVB-S2)
AFN Sports 1 HD
-Eutelsat 9°E -11804 V 27500 -PowerVU
-SES 5°E -3818 L 27500 -PowerVU(C-Band)
-Galaxy 99°W -4180 V 27500 -PowerVU(C-Band)
-Intelsat 180°E -3753 R 30000 -PowerVU(C-Band)
-Koreasat 113°E -12590 V 30000 -PowerVU
AFN Sports 1
-NSS 57°E -4095 L 11000 -PowerVU(C-Band)
-Intelsat 34.5°W -4126 L 11000 -PowerVU(C-Band)
-Intelsat 45°W -4124 R 11000 -PowerVU(C-Band)
Match! TV
-Express 14°W -11646 V 14180 -FTA(T2MI Multistream Only!)
-Express 53°E -12575 H 14180 -FTA(T2MI Multistream Only!)
-Express 53°E -12638 H 14200 -TFTA(T2MI Multistream Only!)
-Express 103°E -3870 R 23180 -FTA(C-Band)
-Express 56°E -12168 R 27500 -FTA
TRT 1
-Turksat 42°E -11958 V 27500 -FTA/Biss
-Turksat 42°E -11096 H 30000 -FTA/Biss
TRT1 HD
Turksat 42°E -11054 V 30000-FTA/Biss
Turksat 42°E -11795 V 30000-FTA/Biss
-Eutelsat 7°E -11637 H 30000 -FTA (Possible Encryp.)
TRT 4K
Turksat 42°E -10980 V12500 -FTA/Biss
1TV Georgia HD
-Eutelsat 36°E- 11212 H 14400 -FTA /Biss
1TV Georgia
-AzerSpace 46°E -11095 H 30000 -FTA/Biss
ANT 1
-Hellasat 39°E -12415 H 11570 -Biss
ANT 1 HD
-Hellasat 39°E-12338 H 11570-Biss
Rai UNO HD
-Eutelsat 5°W -11013 V 35300 -FTA(Multistream ONLY!)
-Eutelsat 5°W -11016 H 35300 -FTA(Multistream ONLY!)
-Eutelsat 5°W -11179 V 35300 -FTA(Multistream ONLY!)
-Eutelsat 5°W -11637 V 35300 -FTA(Multistream ONLY!)
-Eutelsat 5°W -11675 H 35300 -FTA(Multistream ONLY!)
Varzish Sport HD
-NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss
-Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss
BBC one
-Astra 28.2°E -10773 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10788 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10803 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10818 V 22000 -FTA
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 – Biss (DVB-S2)
BBC one HD
-Astra 28.2°E -10847 V 23000 -FTA (DVB-S2)
-Astra 28.2°E -11023 H 23000 -FTA (DVB-S2)
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 – Biss (DVB-S2)
IRIB TV 3
-Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss
-Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss
-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)
-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss
Ictimai HD
-AzerSpace 46°E -11175 H H 30000 -FTA/Biss
Türkmenistan Sport HD
-TurkmenAlemSAT 52°E-12303 V 27500 -FTA
Persiana Sports
-Turkmensat 52°E-10804 V 27500 -FTA
Persiana Sports HD
-Turkmensat 52°E-10762 V 27500 -FTA
-Express-53° E -12594 V 27500 -FTA
Football HD
-Yahsat 52.5°E- 11785 H 27500 -Biss
Zero
-Turkmensat 52°E-10804 V 27500 -FTA
BNT 3 HD
-Hellasat 39°E- 12593 H 9416 -FTA (Multistream )
BNT 1 HD
-Hellasat 39°E- 12593 H 9416 -FTA (Multistream )
ATN (Ariana Television Network)
-Yahsat 52°E- 12015 H 27500 -FTA
-Eutelsat 3°E-3900 R 9388 -FTA (C-BAND)
ORTM
-Intelsat 31.5°W-12339 V 8573-FTA
-Intelsat 31.5°W-12320 V 2060 -Biss
ORTB
-Eutelsat 9°E -11900 H 27500 -FTA
-Eutelsat 8°W -3889 L 2982 -FTA(C-Band)
-Eutelsat 16°E -10804 H 30000 -FTA(Sub Sahara)
TVT International
-Eutelsat 9°E -11900 H 27500 -FTA (DVB-S2)
-Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA (C-Band)
NTA Sports 24
-Eutelsat 10°E- 3744 R 9075 -FTA(C-Band)
-Eutelsat 3°E- 3885 R 9775 -FTA(C-Band)
-Badr 26°E-11010 V 27500-FTA
-SES 5°E- 11977 V 27500 -FTA
Télé Sahel
-Eutelsat 9°E -12034 V 27500 -FTA
-Eutelsat 16°E -21612 H 27583 -FTA(Ka-Band)
-Galaxy 97°W -12053 V 22000 -FTA
-Badr 26°E -4102 L 20000 -FTA(C-Band)
-Badr 26°E -4088 L 3329-FTA(C-Band)
CRTV Sports & Entertainment
-Eutelsat 8°W -3901 L 4250 -FTA(C-Band)
-Eutelsat 16°E-10804 H 30000-FTA (Sub-Sahara)
KBC 1
-Eutelsat 10°East -3646 R 16128 -FTA
-Intelsat 72.1°East -3724 L 16073 -FTA
-Intelsat 72.1°East -3831 L 17430 -FTA
RTB Zenit
-Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832 -FTA(C-Band)
ZNBC TV 1
-Eutelsat 8°W- 3847 R 18000 -FTA(C-Band)
-Eutelsat 36°E-12418 V 31420-FTA(multistrim)
-Intelsat 60°E -3772 R 5000 -FTA(C-Band)
RTG 1
-SES 22° W- 11610 V 30000-FTA (West Africa)
-Eutelsat 16°E-10804 H 30000 -FTA (DVB-S2)(Sub-Sahara)
MBC Malawi
-Astra 4.8°E-12621 V 3660- -FTA (Sub Saharan Africa)
-Astra 4.8°E-21580 H 3660-FTA (KA-Band)
GRTS Gambia
-Intelsat 24.5°W -4054 R 3797 -FTA(C-Band)
TBC
-Eutelsat 3°E-3900 R 9388 -FTA (C-BAND)
Teletica 7
-Intelsat 43.1°W-3828 V 3300 -PowerVU(C-Band)
Canal 7 TV Pública
-SES 40.5°W -4070 L 4440 -FTA(C-Band)
-Arsat 71°W-11670 V 30000 -FTA
Canal 7 TV Pública HD
-Arsat 71°W-11870 H 14089 -FTA
-Arsat 71°W-11670 V 30000 -FTA
RTVS Sport
-Belintersat 51.5°E-11290 H 45000 -FTA
KTRK
-Eutelsat 70.5°E-11096 H 23623 -FTA(DVB-S2)
RTÉ Two HD
Eutelsat 9°E- 20185 L 25000 -FTA (KA-Band)

حكم مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في كأس العالم

وكان حكم مباراة كأس العالم بين البرازيل وكرواتيا اليوم هو الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر والحكم المساعد ستيوارت بورتر وجاري بيسويك والحكم الرابع مصطفى غربال كمساعدين للحكم.

وسيكون في غرفة الفيديو كل من، الهولندي بول فان بويكيل، وماسيمليانو إراتي، وكاثرين نسبيت، وخوان سوتو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022

أعلنت بي إن سبورتس نقل مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، على القناة المفتوحة، وكذلك قناة الكأس، إليكم التردد.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات

تردد القناة: 11054 – 12604

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12379

تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات


تردد القناة: 11911

تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات


تردد القناة: 12245

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