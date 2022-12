"رابط مجاني" شاهد مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في كأس العالم يلا لايف

تسعى البرازيل للحصول على لقب سادس عندما تواجه كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

يتمتع راقصو السامبا بسجل حافل في تاريخ كأس العالم، أبرزها فوزهم بخمسة ألقاب، ولم يغيبوا عن أي نسخة منذ بدايتها في أوروجواي عام 1930.

قدم المنتخب البرازيلي أداءً جيدًا في البطولة منذ انطلاقها في 20 نوفمبر وهو على رأس قائمة المرشحين لكأس العالم 2022 في قطر.

فازت البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 لتتأهل إلى ربع النهائي بأقل جهد.

في المقابل، لم تقدم كرواتيا وصيفة كأس العالم الماضية ما توقعه الناس منه، وليس من السهل التغلب على نيمار وآخرين للوصول إلى نصف النهائي.

كافح المنتخب الكرواتي للتقدم إلى دور الـ16 بفوزه 3-1 بركلات الترجيح على اليابان بعد مباراة في الوقت الأصلي والوقت الإضافي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من المباراة سيضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا، لملاقاته في المربع الذهبي.

القنوات التي ستبث مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بين البرازيل وكرواتيا

سيغطي لقاء البرازيل مع هولندا ربع نهائي مونديال 2022 في قطر، والذي سيقام يومي الجمعة والسبت 9-10 سبتمبر.

ستبث قنوات BN Sports Max 1 HD وBN Sports Max 3 HD وExtra Cup 1 و2 HD مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بين البرازيل وكرواتيا.

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 مباشرة دون انقطاع على تطبيق “Todd” وخدمة “BN Konken”.

موعد مباريات كأس العالم 2022 البرازيل ضد كرواتيا اليوم

تقام مباراة ربع النهائي بين البرازيل وكرواتيا في مونديال قطر 2022 اليوم (الجمعة 9 ديسمبر) على استاد المدينة التعليمية.

تنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

حكم مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في كأس العالم

وكان حكم مباراة كأس العالم بين البرازيل وكرواتيا اليوم هو الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر والحكم المساعد ستيوارت بورتر وجاري بيسويك والحكم الرابع مصطفى غربال كمساعدين للحكم.

وسيكون في غرفة الفيديو كل من، الهولندي بول فان بويكيل، وماسيمليانو إراتي، وكاثرين نسبيت، وخوان سوتو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022

أعلنت بي إن سبورتس نقل مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، على القناة المفتوحة، وكذلك قناة الكأس، إليكم التردد.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات

تردد القناة: 11054 – 12604

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12379

تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات



تردد القناة: 11911

تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات



تردد القناة: 12245