"الأسطورة" بث مباراة مباراة  البرازيل وكرواتيا كأس العالم 2022

بث مباراة مباراة البرازيل وكرواتيا كأس العالم 2022 يحاول المنتخب البرازيلي، بعد أن ارتفع مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية، أن يضيف فوزًا ثمينًا للغاية لرحلته من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة الأكبر في العالم، عندما يلتقي نظيره الكرواتي، في اجتماع لن يكون سهلًا، لكن السامبا يجب أن يكون لها الكلمة الأولى. والشيء الأهم في هذه المواجهة أنه لن تكون هناك فرصة للمنتخب الكرواتي لتحقيق العلامة الكاملة والتقدم إلى الدور المقبل من هذه البطولة، بينما يحاول الفريق الكرواتي الذي لديه العديد من الحلول مفاجأة البرازيلي. الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة من أجل الخروج بانتصار يكون ذا قيمة. وسيتقدم به إلى الدور التالي من هذه البطولة ويصل إلى نصف النهائي.

شاهد الأسطورة مباراة البرازيل وكرواتيا لبث مباريات كأس العالم

التقى المنتخب البرازيلي في جولة الإقصاء الأولى في اللقاء الأخير مع نظيره الكوري الجنوبي، ونجح في هزيمته بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لفريق سامبا في الدقيقة السابعة من المواجهة من قبل. ضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء (13) بهدفه الأول في قطر والهدف 76 مع المنتخب الوطني.

مواعيد مباراة البرازيل ضد كرواتيا

تقام مباراة المنتخب البرازيلي ونظيره الكرواتي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وليبيا، وتقام المواجهة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب والرابعة بتوقيت الجزائر، بينما تقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما في الساعة السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كرواتيا Vs البرازيل.

البطولة: كأس العالم 2022 (ربع نهائي).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: المدينة التعليمية.

المعلق: رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يدخل البرازيلي تيتي المبارة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون بيكر

وخط الدفاع: أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – إيدير ميليتاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – فريد – لوكاس باكيتا

وخط الهجوم: فينيسيوس جونيور – نيمار – ريتشارليسون

التشكيل المتوقع لكرواتيا

من المتوقع أن يبدأ الكرواتي زلاتكو داليتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا باريزيتش – ديان لوفرين – يوشكو جفارديول – جوسيب يورانوفيتش

وخط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاتشيتش – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيفان بيريشيتش – برونو بيتكوفيتش – أندري كراماريتش