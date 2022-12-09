مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا لايف||كورة اون لاين البرازيل بين المفتوحة

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة البرازيل بث مباشر ضد كرواتيا الآن، بث مباشر لكأس العالم اليوم 12-9-2022 في مونديال اليوم الجمعة.

موعد مباراة البرازيل ضد كرواتيا في المونديال اليوم الجمعة، حيث تسعى البرازيل لكسب عدة نقاط أمام منافستها كرواتيا، الجمعة.

بينما يسعى المنتخب الكرواتي إلى اقتناص عدة نقاط اليوم ضد الخصم العنيد الذي اسمه البرازيل، وبما أن المباراة ستشاهدها الكثير، سنبثها على الهواء مباشرة اليوم.

بعد أن نجحت البرازيل في التأهل إلى المونديال، يعود المنتخب البرازيلي لاستكمال المباريات هذا الموسم بعد أن نجحت البرازيل في التواجد في المونديال، لمواجهة كرواتيا اليوم، في دور الـ16 لكأس العالم.

لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل وكرواتيا” اضغط هنا 

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

منتخب البرازيل هو صاحب الأرض في مواجهة اليوم، في دور الـ16 بكأس العالم.

بينما يأتي منتخب كرواتيا ضيفا على حساب البرازيل بكأس العالم

قائمة منتخب كرواتيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (أوسيجيك)، إيفو جربيتش (أتلتيكو مدريد).

الدفاع: دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، ديان لوفرين (زينيت سانت بطرسبرج)، بورنا باريسيتش (رينجرز)، جوزيب يورانوفيتش (سيلتيك)، يوسكو جفارديول (لايبزيج)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، يوسيب ستانيسيتش (بايرن ميونيخ)، مارتن إيرليك (ساسولو)، جوزيب سوتالو (دينامو زغرب).

الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان)، ماريو باساليتش (أتالانتا)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، لوفرو ماجر (رين)، كريستيان جاكيتش (اينتراخت فرانكفورت) لوكا سوسيتش (ريد بول سالزبورج).

الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، أندريا كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب)، آنتي بوديمير (دينامو زغرب)، ماركو ليفايا (هيدوك سبليت).

قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيديرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفيرتون (بالميراس البرازيلي).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، داني ألفيس (بوماس المكسيكي)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)، تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، جيلسون بريمر (يوفنتوس الإيطالي).

وسط الملعب: كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنجو البرازيلي).

الهجوم: نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)، جابرييل جيسوس (آرسنال الإنجليزي)، أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ريتشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، جابرييل مارتينيلي (آرسنال الإنجليزي)، رودريجو (ريال مدريد الإسباني)، بيدرو (فلامنجو البرازيلي).

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