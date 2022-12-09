فوز القناة والترسانة والسكة الحديد وزد بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني

فوز القناة و الترسانة والسكة الحديد وزد بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني

شهدت الجولة التاسعة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني عنفوز فريق القناة على فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد سجله معتز محب كاجويا في الدقيقة 23 من الشوط الثاني.



فوز فريق الترسانة على فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله محمد ناجح من ركلة جزاء في الدقيقة 38 من الشوط الأول.



فوز فريق زد إف سي على فريق العبور بهدف دون رد سجله محمد سمير من ركلة جزاء من الشوط الأول.



فوز فريق كهرباء الاسماعيليه على فريق الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى كشرى في الدقيقة 15 وأضاف محمد دقدق الهدف الثاني في الدقيقة 17 وأضاف يوسف بيبو الهدف في الدقيقة 27 من الشوط الأول.



فوز فريق وادي دجله على فريق الإعلاميين بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم محمد خلف للاعلاميين في الدقيقة 8وتعادل على حسين في الدقيقة 9 وأضاف على حسين الهدف الثاني ايضا في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.



فوز فريق السكة الحديد على فريق النصر بهدف دون رد سجله عبد الله النادي في الدقيقة 39 من الشوط الثاني.



فوز فريق بورتو السويس على فريق ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة سجلها هارون اسماعيل ويوسف حسن وجون افيرى في الشوط الثاني.



فوز فريق بتروجيت على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف تقدم بتروجيت بهدف اسماعيل باميا وتعادل احمد اوشا لمستقبل وطن وإدراك بتروجيت الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



مجموعة الصعيد



فوز اسمنت اسيوط على المنيا بهدفين دون دون رد سجلها صلاح الدين محمد وإبراهيم السامولى في الشوط الثاني



فوز فريق ديروط على فريق شبان قنا.

ترتيب المجموعة



1- القناة 52 نقطة

2- الاتصالات 18 نقطة

3- الترسانة 18 نقطة

4- زد إف سي 18 نقطة

5- وادي دجله 18 نقطة

6- السكة الحديد 16 نقطة

7- منتخب السويس 13 نقطة

8- العبور 13 نقطة

9- بورتو 10 نقاط

10- الإنتاج الحربي 10 نقاط

11- ايسترن كومباني 9 نقاط

12- بتروجيت 8 نقاط

13- كهرباء الاسماعيليه 7 نقاط

14- الإعلاميين 5 نقاط

15- النصر 5 نقاط

16- مستقبل وطن نقطتين