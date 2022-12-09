شاهد الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم

مباراة البرازيل وكرواتيا، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة، حيث تلعب مباراة البرازيل وكرواتيا بعد دقائق اليوم الجمعة الموافق التاسع من ديسمبر 2022، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022.

مباراة البرازيل وكرواتيا

وتنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام الخامسة ومساء اليوم بتوقيت مصر السادسة يتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

قنوات تنقل مباراة البرازيل وكرواتيا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة كرواتيا والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، على القناة المفتوحة لها حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأحداثها مجانا.

ويسهل المنتخب البرازيلي مواجهات دور ربع نهائى كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، مع نيره الكرواتي فى اللقاء الذى سيجمعهما فى تمام على ملعب "المدينة التعليمية".

وتقدم بوابة الفجر تررد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في السطور التالية:

تردد قناة بي إن سبورتس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا والبرازيل

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي.

كم تنقل مباراة البرازيل وكرواتيا عبر:

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 لمشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا

التردد 11766

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3-

القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.