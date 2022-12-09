live yalla shoot مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولنداكورة أون لاين في الدور 8 لكأس العالم قطر 2022

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، والتي ستكون من أقوى مباريات البطولة التي يريد كل فريق فيها الفوز على الآخر من أجل التأهل للمربع الذهبي، ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني استطاع التأهل إلى ربع النهائي بعد أن تصدرت قائمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ثم تغلبت على أستراليا بهدفين مجانًا في دور الـ16، فيما تأهل منتخب هولندا بعد ذلك. تصدر قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وتغلب على أمريكا في دور الـ16 بثلاثة أهداف لواحد.

تقام مباراة هولندا ضد الأرجنتين في مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل يوم غد الجمعة 9 ديسمبر 2022، وستصدر صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة والساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

يشار إلى أن الأرجنتين تمكنت من إقصاء هولندا من نصف نهائي مونديال 2014 في المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا والأرجنتين

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق البث المباشر لمباريات كأس العالم قطر 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فأنها ستقوم بإذاعة المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max وأيضًا يمكن مشاهدة المباراة علي قناة الكأس أكسترا 1 والكأس أكسترا 2.

كانت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية التابعة لرجل الأعمال القطري الشهير ناصر الخليفي قد أصدرت بيانا رسميا قبل انطلاق مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 أكدت من خلاله أنها سوف تقوم ببث مجموعة كبيرة من مباريات كأس العالم مجانا من خلال قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقد أكد البيان أن هذا الغجراء احتفالا بإقامة كأس العالم لأول مرة في التاريخ في بلد عربي، وقد أعلنت القناة أنها سوف تقوم ببث 22 مباراة في البطولة مجانا ابتداء من دور المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية، وقد أسعد هذا البيان الملايين من العرب الذين يعشقون كرة القدم ولا يملكون قيمة الاشتراك في مثل هذه الباقات المشفرة.

وبالفعل قامت قناة بي إن سبورت المفتوحة ببث ما يقرب من 16 مباراة في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر، وبذلك يكون عدد المباريات التي تم بثها عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة 17 مباراة، ووفقا للبيان الصادر عن القناة فإنه يتبقى خمس مباريات فقط سوف يتم بثها عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، هذا وسوف ينطلق دور الثمانية في بطولة كأس العالم غدا الجمعة، وسوف يشهد هذا الدور أربع مباريات فقط، وسوف يشهد الدور نصف النهائي والنهائي أربع مباريات أيضا لتكون جملة المباريات المتبقية في البطولة ثمانية مباريات، ولن تتمكن قناة بي إن سبورت المفتوحة من بث سوى خمس مباريات فقط لا غير.

هل ستذاع مباراة المغرب والبرتغال عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة؟

جميع المؤشرات تؤكد أن مباراة المغرب والبرتغال في دور الثمانية لن تذاع عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وذلك لأن القناة لم تقم ببث أي مباراة للمنتخب المغربي منذ بداية البطولة والسبب الرئيسي في ذلك أن القناة المغربية الأرضية قامت بشراء جميع مباريات المنتخب المغربي، ولذلك لا يحق بث مباراة المنتخب المغربي عبر القناة المفتوحة، هذا وفي حالة فوز المغرب على البرتغال سوف تكون قناة بي إن سبورت المفتوحة مجبرة على بث جميع المباريات الأخرى وعددها خمس مباريات.