مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا كورة جول بث مباشر 09/12/2022 Netherlands vs Argentina

يحتضن ملعب لوسيل مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، المواجهة القوية ما بين منتخبي الأرجنتين وهولندا كورة جول، واللذان يعتبران كأبرز المرشحين للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا كورة جول

مع انطلاق منافسات مونديال قطر 2022 مرة أخرى، سيكون المشجعون في جميع أنحاء العالم على موعد مع مباراة قمة بين المنتخب الأرجنتيني وهولندا في ربع نهائي البطولة.

في سياق تنافس العملاقين على انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال 2022، نقدم لكم موعد هذه المباراة بين الأرجنتين وهولندا، وكيفية مشاهدة تلك المباراة بشكل مباشر.

المنتخب الأرجنتيني بعدما عانى في بداية دور المجموعات من أجل الصعود، استطاع أن يحل في المركز الأولى بمجموعته الثالثة، ثم تفوق بعد ذلك في دور الـ16 على منتخب أستراليا بنتيجة 2-1.

فيما استطاع المنتخب الهولندي أن يتصدر مجموعته الأولى منذ الجولة الأولى، ومع صعوده إلى دور الـ16 اصطدم بالمنتخب الأمريكي، لكنه تفوق عليه بنتيجة 3-1.

من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم في يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، على أن يكون انطلاقها مع حلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

كيفية مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم

يمكن لكل من يرغب في متابعة مجريات لقاء الأرجنتين وهولندا بشكل مباشر، أن يشاهدها من خلال قناتي beIN Sports HD 1،2 Max وأيضًا يمكن عن طريق Alkass Extra 1،2.