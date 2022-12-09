رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر يوتيوب كورة اون لاين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي مساء اليوم الجمعة، منتخبي هولندا والأرجنتين، في ربع نهائي كأس العالم 2022، على ملعب استاد لوسيل، تحت درجة حرارة 25°C.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت الرياض، والساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي.

يفتتح ملعب أبوابه ليستضيف مباراة جديدة منتخب هولندا والأرجنتين مساء يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022 ضمن منافسات دور الـ 8 بطولة كأس العالم 2022.

ولمشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اضغط هنا

تنطلق صافرة الحكم لمباراة هولندا والأرجنتين في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش سلطنة عمان وأبو ظبي وفي تمام الساعة 08: 00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين وهولندا” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 22

أما عن القنوات الناقلة لمباراة هولندا والأرجنتين في دور ربع نهائي كأس العالم 2022، وبعد مشاهدة مباراة تبلغ نحو 42 قناة مشفرة.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس المشفرة

  • التردد: 12604
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات الكأس المشفرة والمفتوحة

  • التردد: 11919
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدّل الترميز 27500
  • تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة

  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 2/3
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