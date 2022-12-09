بث مباشر الأرجنتين وهولندا يلا كورة.. تابع مباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم

بث مباشر الأرجنتين وهولندا يلا كورة يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، إنطلاق مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستشهد مواجهات نارية بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8.

ويستعد المنتخب الهولندي لمواجهة قوية وصعبة ضد منتخب الأرجنتين، في إطار منافسات دور الربع نهائي لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.

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المنتخب الهولندي تقابل مع نظيره الأمريكي في اللقاء الفاصل في الدور الماضي، ونجح بالفوز عليه 3-1، حتي أنه كان أول الصاعدين إلي الدور الربع النهائي، وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 76 سجل حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 80.

علي الجهة الآخري نجح المنتخب الأرجنتيني في الصعود علي حساب المنافس الأسترالي، حيث فاز منتخب التانجو علي الخصم بهدفين مقابل هدف، في ليلة إستثنائية من اللاعب الكبير ليونيل ميسي، في مباراته رقم 1000 مع الأندية والمنتخب، حيث سجل اللاعب الكبير الهدف الأول لمنتخب بلاده من تصويبة جيدة للغاية سكنت مرمي منتخب الكنغر، وتمكن الشاب ألفاريز من استغلال خطأ فادح لحارس أستراليا رايان ليؤمن فوز الأرجنتين (57). وجاء هدف أستراليا الوحيد من تسديدة غودوين التي ارتطمت بفرنانديز وتحولت إلى مرمى الأرجنتين (77).

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد هولندا كأس العالم 2022.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - ماك أليستر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز

تشكيل هولندا المتوقع ضد الأرجنتين كأس العالم 2022.

حراسة المرمى: أندرياس نوبرت

خط الدفاع: يوريين تيمبر - فيرجيل فان دايك - ناثاني أكي - دنزل دومفريس

خط الوسط: مارتن دي رون - فرينكي دي يونج - دالي بليند - دافي كلاسين

خط الهجوم: ممفيس ديباي - كودي جاكبو