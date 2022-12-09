يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر يلا لايف في كأس العالم

وستواجه هولندا الأرجنتين في ربع نهائي مونديال 2022. الفائز في هذه المباراة سيواجه إما البرازيل أو كرواتيا في نصف النهائي. وهذا تكرار لنهائي كأس العالم 1978 الذي شهد فوز الأرجنتين المضيفة بطلًا للعالم، واحتلال المنتخب الهولندي المركز الثاني في بطولة متتالية. هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها هولندا لنهائيات كأس العالم منذ 2014 عندما احتلت المركز الثالث. كانت آخر مرة فازت فيها الأرجنتين ببطولة العالم في عام 1986 وخسرت في نهائيين منذ ذلك الحين. مرة واحدة فقط في آخر ست بطولات تمكنوا من تجاوز دور الثمانية. هل يمكن أن يكون هذا هو العام الذي يرفع فيه ليونيل ميسي نهائيات كأس العالم أخيرًا أم أن هولندا تستعيد أمجاد الماضي. قد لا يكون أسلوب لعبهم مثيرًا للجميع، لكنهم يحققون نتائج. هل سيحتفل مشجعوهم بفوزهم بكأس العالم ولكنهم يتأوهون بعد ذلك حول طريقة لعبهم؟ لقد كانوا رائعين في آخر 16 مباراة لهم ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكودي جاكو في مستوى ممتاز في خط الهجوم

يلا لايف مباراة الارجنتين وهولندا في كأس العالم

خسرت الأرجنتين مباراتها الأولى في كأس العالم 2022 لكنها تعافت بشكل جيد منذ ذلك الحين بثلاثة انتصارات. يبدو أن هناك المزيد من التحسينات الممكنة للمنتخب الأرجنتيني. الخسارة أمام السعودية هي الوحيدة التي عانوا منها في آخر 40 مباراة دولية لهم. بدأ هذا السباق بعد الخسارة أمام البرازيل في يوليو 2019، وقد يحصلون على فرصة للانتقام في نصف النهائي. لم يتعرض الأرجنتينيون للهزيمة على يد دولة غير أمريكية منذ خسارتهم 4-3 أمام فرنسا في دور الـ16 لكأس العالم 2018. لقد فازوا بثمانية من مبارياتهم الدولية التسع الأخيرة. فقط البرازيل منعتهم من التسجيل في آخر 14 مباراة.يجب أن نكون هنا في وليمة كرة القدم. كلا البلدين لديهما لاعبون موهوبون ومن الصعب تحديد الفائز. حققت الأرجنتين بداية سيئة بهذه الخسارة أمام السعودية. لقد قاتلوا بشكل جيد على الرغم من فوزهم على المكسيك وبولندا وأستراليا. تم تسجيل ثلاثة أهداف من قبل السعوديين وأستراليا بحيث يجب أن يمنح خصومهم في ربع النهائي بعض الأمل في الفوز عليهم.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا اليوم:

تُنقل هذه المباراة القوية والحصرية من الدور ربع نهائي لبطولة كأس العالم عبر شبكة وقناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

الأرجنتين يدخل هذه الجولة والمباراة النارية بقيادة قائده النجم التاريخي والعالمي ليونيل ميسي بكل قوة ومعنويات عالية من أجل الفوز بهذه المباراة والأنتقال للدور القادم النصف نهائي من أجل المنافسة بشكل أكبر وأقوى على بطولة كأس العالم 2022.

ووصل الأرجنتين الدور الربع نهائي بعد تخطيه وفوزه على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف بالدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، ويسعى الأرجنيتين بكل قوته من أجل الفوز على خصمه والأنتقال لدور نصف نهائي والكفاح والقتال على لقب المونديال.