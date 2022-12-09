مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر كورة لايف || كورة اون لاين الارجنتين بث مباشر 09/12/2022 Netherlands vs Argentina

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر كورة لايف يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، إنطلاق مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستشهد مواجهات نارية بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب هولندا، ضمن منافسات دور الربع نهائي لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع النهائي بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 2/1، بينما صعد منتخب هولندا لدور الثمانية بعد الفوز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3/1.

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الأرجنتين وهولندا، اليوم الجمعة 9 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة الأرجنتين وهولندا

وسيحتضن ملعب "لوسيل" القمة المرتقبة بين الأرجنتين وهولندا، ضمن منافسات دور الربع نهائي لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر

القنوات الناقلة لمواجهة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، بشكل حصري ومباشر عبر قناة "Bein Sports Max 2"، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية إكسترا 1.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمواجهة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2022

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- تردد قناة الكأس القطرية إكستر

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:

- تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.