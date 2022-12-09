رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر يوتيوب || رابط يلا شوت تويتر مباراة الارجنتين اليوم

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رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر يوتيوب، رابط مباراة هولندا والأرجنتين مباشر تويتر. تختتم مباريات اليوم في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بـ مباراة الأرجنتين ضد هولندا. 

بث مباشر.. مشاهدة مباراة هولندا والأرجنتين اليوم

وتقام على استاد لوسيل، أحد المباني القطرية، لاستضافة مباريات المونديال. مباراة الأرجنتين على الهواء مباشرة اليوم، والفائز من مباراة اليوم سيلتقي بين الأرجنتين وهولندا. موقع "الفجر". مع الفائز في مباراة نصف نهائي كأس العالم بين البرازيل وكرواتيا. مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم بث مباشر الآن.

تعتمد الأرجنتين على نجمها الأسطوري ليونيل ميسي لكسر اللعنة وتحقيق أول انتصار لها على هولندا. موقع "الفجر". دون ركلات جزاء منذ مونديال 1978، بينما يأمل اللاعب في الفوز من أجل مواصلة البطولة. موقع "الفجر". في النهاية، بالوصول إلى المربع الذهبي، لتترك بصمة رائعة وحلم بنهاية سينمائية. موقع "الفجر". لمسيرته مع منتخب بلاده في المونديال، بفوزه باللقب في النهاية، لرفع لعنة البطولة الوحيدة التي لم يفز بها.

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انتهت أخر مباراتين بين الارجنتين وهولندا في كأس العالم بالتعادل السلبي في دور المجموعات 2006 وفي نصف نهائي 2014 تأهلت الأرجنتين عن طريق ركلات الترجيح.

منذ خسارتها أمام أوروجواي في نهائي نسخة 1930 لم تتعرض الأرجنتين للإقصاء في أدوار خروج المغلوب بما في ذلك النهائيات في أخر 9 مرات الا من منتخبات أوروبية.

تأهلت هولندا لنصف النهائي في كأس العالم في أخر 3 مباريات ربع نهائي خاضتها “1998/2010/2014” خسارتها الوحيدة في ربع النهائي كانت في نسخة 1994 أمام البرازيل.

موعد وتوقيت مباراة هولندا والارجنتين في كأس العالم قطر 2022

تنطلق مباراة هولندا أمام نظيرة منتخب الارجنتين في الدور ربع النهائي ضمن إطار منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 في استاد البيت في المباراة الأولي من دور الثمانية لكاس العالم.

وذلك يوم 9/12 الموافق الجمعة من الشهري الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت ماكس 1/2/3 الرياضية القطرية.

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