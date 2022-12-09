مشاهد مباراة الارجنتين ضد هولندا بث مباشر || يلا شاهد

تأهل منتخب هولندا في المجموعة الأولي ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 مع كلًا من السنغال والإكوادور ومنتخب قطر ولعب كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات تصدر ترتيب المجموعة المنتخب الهولندي.

الارجنتين وهولندا بث مباشر

وجاء ذلك برصيد 7 نقاط في أول ترتيب المجموعة الأولي بعد الفوز 2 مباريات وتعادل وحيد في دور المجموعات حيث يلاقي المنتخب الهولندي الأرجنتين في الدور ربع النهائي بعد الفوز في دور ال16 علي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي منتخب الأرجنتين ضد خصمه هولندا من أجل الفوز في مباراة اليوم والصعود وضمان التأهل إلي الدور المقبل ليلاقي أي من منتخب كرواتيا أو البرازيل في المربع الذهبي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وعلي الجانب الأخر يأمل منتخب هولندا في مواجهة المنتخب الأرجنتيني من أجل التأهل علي حساب الأرجنتين في الدور ربع النهائي واستكمال مشوارة في بطولة مونديال قطر 2022.

منتخب الارجنتين هو صاحب الأرض في مواجهة اليوم، في دور الـ16 بكأس العالم.

بينما يأتي منتخب هولندا ضيفا على حساب الارجنتين بكأس العالم

قائمة منتخب هولندا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: جوستين بيلو (فاينورد)، أندريس نوبيرت (هيرنفيين)، ريمكو باسفير (أياكس)

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ناثان أكي (مانشستر سيتي)، دالي بليند (أياكس)، يورين تيمبر (أياكس)، دينزل دومفريس (إنتر) ستيفان دي فراي (إنتر)، ماتياس دي ليخت (بايرن ميونخ)، تاريل مالاسيا (مانشستر يونايتد)، جيرمي فيرمبونج (باير ليفركوزن)

خط الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة)، ستيفين بيرجويس (أياكس)، دافي كلاسين (أياكس)، تيون كوبماينرز (أتانلاتا)، كوادي جاكبو (بي إس في آيندهوفن)، مارتن دي رون (أتالانتا)، كينيث تايلور (أياكس)، تشافي سيمونز (آيندهوفن).

خط الهجوم: ممفيس ديباي (برشلونة)، ستيفن بيرجوين (أياكس)، فينسنت يانسين (رويال أنتويرب)، لوك دي يونج (آيندهوفن)، نوا لانج (كلوب بروج)، ووت فيجوريست (بيشكتاش).