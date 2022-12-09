لينك يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022 | كورة لايف مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر الان

أنظار مشجعي كرة القدم في العالم على مواجهة شديدة بين منتخبي الأرجنتين وهولندا على ملعب لوسيل مساء الجمعة 9 ديسمبر / كانون الأول لإحصاء أحداث ربع النهائي في قطر لكأس العالم 2022 م.

لقد جمعت مواجهة شرسة ومنافسة من العيار الثقيل العملاقين معًا، ويمكن أن يطلق عليها معركة حاسمة بين الجانبين مقدمًا.

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ستكون مهمة شاقة للمنتخب الأرجنتيني، الذي يحاول كسر عذاب كأس العالم، بعد أن تمكن من القفز على هذا الدور بعد فوزه على أستراليا 2-1 في دور الـ16 لكأس العالم..

لكن يجب ان يقف كل هذا الليلة امام التانجو الذي لا يقبل بأن يكون بوابة لهم للعبور إلي دور النصف النهائي، الطموحات والمعنويات تبدو مشتركة، حيث ستكون مباراة اليوم التي ستجمعهم بمثابة النهائي المبكر لمنتخبين يقدموا مسيرة جيدة بكأس العالم حتي الآن، ولا يوجد لواحد الافضلية علي الآخر، حيث صعب بأن تتوقع الفائز في هذه الملمحة الكروية التي تنتظرنا الليلة، لكن قصور منتخب التانجو في الاداء ستظهر امام هولندا، بث مباشر الارجنتين وهولندا الاسطورة.

هي المباراة التي قد تكون الأصعب في كأس العالم هذه، في مواجهة العدو القوي الذي أرسله منتخب هولندا. تحذير شتيرن لجميع الفائزين بكأس العالم أنه في الصورة، سيكون أيضًا منافسهم الملقب علي، هذا هو هذا البيان ليس من فراغ، لكننا رأيناه بالفعل في نتائج المصنع الهولندي في دور المجموعات، حتى تخطوا دور الـ16 ليتأهلوا لاصطدام مع الأرجنتين في ربع النهائي. عليهم، ولكن كل المؤشرات قالت إن الجمهور الذي يقف خلف الشاشات سيحبها، ونأمل أن يحدث ذلك، ولن نرى أيًا منهم يلعب دفاعًا مغلقًا حتى يتم بث ركلات الترجيح مباشرة للأرجنتين وهولندا 360 كورا.

هولندا Vs الأرجنتين.

البطولة: كأس العالم 2022 (ربع نهائي).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1484 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.