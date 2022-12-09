مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا كورة لايف.. بث مباشر مباراة الارجنتين وهولندا الاسطورة في ربع نهائي كأس العالم 2022 سيحظى عشاق ومشجعو كرة القدم العالمية بموعد مليء بالمرح والإثارة في غضون يومين عندما يلتقي منتخبا الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

يسعى رفاق ليونيل ميسي إلى إقصاء هولندا مرة أخرى بعد أن التقوا في 2014 وقضوا عليهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال لويس فان غال للانتقام من المنتخب الأرجنتيني.

وتعتبر المباراة من أقوى المواجهات في ربع النهائي بين عملاقين بينهما مواجهات تاريخية عديدة في المونديال على وجه الخصوص.

متى مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 هو الجمعة الموافقة 9 ديسمبر، بملعب لوسيل.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022؟

ستُنقل مباراة الأرجنتين وهولندا من خلال قناة بي إن سبورتس كما جرت العادة، وخصصت القناة القطرية beIN Sports MAX HD 1 لنقل اللقاء بالتعليق العربي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022؟

يمكن متابعة البث المباشر الكتابي الذي سيقدمه موقع بوابة الاخبار لهذه المباراة، وسينطلق قبلها بحواليّ نصف ساعة.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ناهويل مولينا

خط الوسط: رودريجو دي بول – إنزو فيرنانديز – ماك أليستر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز

التشكيل المتوقع لهولندا

من المتوقع أن يبدأ الهولندي لويس فان خال المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أندرياس نوبرت

خط الدفاع: يوريين تيمبر – فيرجيل فان دايك – ناثاني أكي – دنزل دومفريس

خط الوسط: مارتن دي رون – فرينكي دي يونج – دالي بليند – دافي كلاسين

خط الهجوم: ممفيس ديباي – كودي جاكبو