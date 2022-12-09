بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا ياسين تي في yasin tv

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجدد مباراة الأرجنتين وهولندا للمرة السادسة في المونديال في التاريخ، حيث تقام اليوم الجمعة 9 ديسمبر على ملعب لوسيل، ضمن مباريات ربع نهائي مونديال 2022. حيث ستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة. مساءا بتوقيت جرينتش.

سيواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، مهمة صعبة اليوم عندما يواجه هولندا التي لم تخسر في آخر 19 مباراة لعبتها مع مدربها فان غال، فيما بدأ سكالوني المونديال بصعوبة. الهزيمة أمام السعودية، لكسر سلسلة استمرت 36 مباراة دون أن يخسر أمام الأرجنتيني تانجو.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا ياسين تي في yasin tv 

يطمح المنتخب الأرجنتيني للفوز من أجل التأهل لنصف نهائي المونديال وكسر النحس من البطولة التي رفعها للمرة الثانية في المكسيك عام 1986، خاصة أنه يمتلك نجمًا رائعًا مثل ليونيل ميسي وكان غير قادر على ذلك. لتحقيق أغلى لقب في العالم، مع العلم أن هذه المشاركة الأخيرة للبراغيث. الذي يأمل أن يختمها باللقب.

 

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من ناحية أخرى، سيحاول منتخب هولندا الفوز بالمباراة للانتقام من المنتخب الأرجنتيني الذي أخرجه من ربع نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، وتأمل المطاحن الهولندية في تحقيق الفوز. لقب البطولة الذي لم يتوجوا به بعد، رغم أنهم خاضوا المباراة النهائية 3 مرات من قبل..

ويعاني المنتخب الأرجنتيني من إصابة لاعبه الرئيسي رودريجو دي بول لينضم إلى قائمة الإصابات الطويلة التي تضم نجم يوفنتوس أنخيل دي ماريا وجناح إشبيلية أليخاندرو بابو جوميز ومهاجم روما ديبالا.

ويمثل غياب دي بول انتكاسة للمدرب الأرجنتيني سكالوني، فهو لاعب مهم للغاية في الفريق، وهو اللاعب الوحيد الذي لعب كل الدقائق في البطولة إلى جانب ميسي ونيكولاس أوتاميندي وحارس المرمى إيميليانو مارتينيز.

أما بالنسبة لهولندا، فإن الغياب الوحيد سيكون اللاعب ستيفان دي فري، ومن المحتمل أن يحل المدرب لويس فان جال مكانه مع ماتيس دي ليخت، الذي سبق له المشاركة في مباراة دور المجموعات مع الولايات المتحدة.

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