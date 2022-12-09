الذهب يقلص مكاسبه مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أمريكية

قلص الذهب مكاسبه يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أفضل من المتوقع بشأن التضخم في الولايات المتحدة زادت المخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بقوة لفترة أطول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1795.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع في وقت سابق 0.8 بالمئة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1803.80 دولار.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، مما زاد الغموض بالسوق حول التوقعات لسياسة الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة بعد البيانات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أيضا.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها في 13 ديسمبر كانون الأول للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن مسار رفع سعر الفائدة الاتحادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.26 دولار، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1007.52 دولار. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1941.50 دولار.