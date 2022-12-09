مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

تستعرض الفجر فيما يلي خدمة بث مباشر لأخبار مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 قطر، والقنوات الناقلة، وموعد مباراة اليوم والتشكيلات والنتائج وجدول هدافي في كأس العالم اليوم ومواعيد مباريات كأس العالم غدًا.

بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم قطر 2022 قطر لحظة بلحظة

بدء مباراة هولندا ضد الأرجنتين

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وجاء تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة هولندا كالتالي:

حراسة المرمى.. إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع.. ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، اوتاميندي، مارتينيز، أكونيا.

خط الوسط.. دي باول، أليكسيس، فرنانديز.

خط الهجوم.. ليونيل ميسي، ألفاريز.

بينما جاء تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة الأرجنتين كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: ناثاني آكي، فيرجيل فان دايك، يوريان تيمبر.

خط الوسط: دالي بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو.

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

تحدد موعد مباراة الأرجنتين ضد هولندا في دور ربع كأس العالم fifa ٢٠٢٢™، وفق جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 قطر الساعة 9 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر.

تقام على ملعب لوسيل بدولة قطر ضمن تصفيات كأس العالم 2022، ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد الساعة 9 في السودان، الساعة 9 في الأردن، الساعة 8 بتوقيت المغرب، الساعة 8 بتوقيت تونس، الساعة 8 بتوقيت الجزائر.

ويأتي موعد مباراة هولندا ضد الأرجنتين ضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 في دور الثمانية ليوافق الساعة 10 في قطر، الساعة 10 في السعودية، 10 في البحرين، 10 في الكويت، الساعة 8 مساءً في هولندا، الساعة 4 مساءً في الأرجنتين، الساعة 11 في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في دور الثمانية من كأس العالم قطر 2022

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports الناقلة لجميع مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا، نقل مباراة الأرجنتين ضد هولندا عبر القنوات الناقلة: بين سبورت 3 ماكس- beIn Sports 3 Max، بين سبورت 4 ماكس- beIn Sports 4 Max، بين سبورت 5 ماكس- beIn Sports 5 Max.

تعتبر شبكة قنوات الكاس القطرية Alkass من القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين اليوم عبر قناتيها الكاس 1 اكسترا والكاس 2 إكسترا، كما تنقل أيضًا العديد من القنوات المفتوحة التي لها حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في مناطق أخرى من العالم بخلاف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الرابط التالي يعرض: تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا

وتستطيع مشاهدة بث مباشر أخبار مباراة هولندا والأرجنتين في دور ربع نهائي كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™عبر قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة كما يلي:

تشكيل هولندا المتوقع ضد منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى:اندريس نوبيرت.

خط الدفاع: تيمبر- فان دايك- ناثان أكى.

خط الوسط: دومفرايس- دى رون- دى يونج- دالى بليند.

خط الهجوم: كلاسين- كودى جاكبو- ممفيس ديباى.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة هولندا

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا – روميرو – أوتاميندي- أكونيا.

خط الوسط: دي باول – فيرنانديز- مكاليستر.

خط الهجوم: ألفاريز – ميسي- جوميز.

حكم مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم

قرر الفيفا أن يكون حكم مباراة الأرجنيتن وهولندا هو الإسباني ماتيو لاهوز، ويعاونه ب أو سيبريان، وروبرتو دياز، وفيكتور جوميز حكما رابعا.

وسيكون معاون حكم مباراة هولند ضد الأرجنتين في غرفة الفيديو كل من، الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، ودرو فيشير، وأليساندرو جيالاتيني، وجوليو باسكونان.