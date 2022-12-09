بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا (0-0) في ربع نهائي كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم الجمعة 9 ديسمبر في كأس العالم 2022، والمقام حاليًا في قطر، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأرجنتين وهولندا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة على ملعب «لوسيل».

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي نظيره منتخب هولندا، اليوم الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على ملعب لوسيل.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تغلبه في دور الـ16 على نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين وهولندا” اضغط هنا 

أما منتخب هولندا، فحقق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب أمريكا في المرحلة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بكأس العالم 2022.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد هولندا

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندى، روميرو، ماركوس امونيا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، دى بول، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسى، جوليان ألفاريز، أنخيل دى ماريا.

تشكيل هولندا المتوقع ضد الأرجنتين
حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دالي بليند.

خط الوسط: دينزل دومفريس، دافي كلاسين، مارتن دي رون، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022

ويقدم «الفجر» خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وهولندا اليوم الجمعة 9 ديسمبر في كأس العالم 2022، والمقام حاليًا في قطر، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأرجنتين وهولندا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة على ملعب «لوسيل».

الأرجنتين بث الاسطورة مشاهدة مباراة هولندا والارجنتين Yalla Shoot مباراة هولندا والارجنتين كيفية مشاهدة مباراة هولندا والارجنتين Yalla Shoot بين سبورت مشاهدة مباراة إنجلترا وهولندا بث بين سبورت المفتوحة مباراة هولندا والارجنتين أهداف مباراة هولندا والارجنتين هولندا أمام إنجلترا هولندا ضد إنجلترا إنجلترا ضد هولندا مباشر هولندا لايف مباراة هولندا والارجنتين مباشر انجلترا مباشر اليوم هولندا والأرجنتين إنجلترا وهولندا بث مباشر هولندا والارجنتين مباشر المنتخب هولنداي بث مباشر المنتخب الإنجليزي بث مباشر بث مباشر انجلترا اليوم بث مباشر هولندا والارجنتين بث مباشر مباراة هولندا والارجنتين تشكيل إنجلترا أمام هولندا كأس العالم 2022 بث مباشر ماتش هولندا والارجنتين مباراة هولندا أمام إنجلترا مباراة إنجلترا اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة هولندا والارجنتين اليوم مباشر مباراة فرنسا اليوم مباشرة مباراة هولندا اليوم مباشرة الان مباراة هولندا بث مباشر مباراة هولندا ضد إنجلترا مباراة هولندا مباشرمباراة هولندا والارجنتين مباراة إنجلترا وهولندا بث مباشر مشاهدة هولندا والارجنتين بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا الان مشاهدة مباراة هولندا اليوم مباشر مشاهدة مباراة هولندا ضد إنجلترا بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا مباشر الان مشاهدة مباراة هولندا والارجنتين مشاهدة مباراة هولندا والارجنتين بث مباشر منتخب الأرجنتين منتخب هولندا مواجهات هولندا والارجنتين موعد مباراة هولندا والأرجنتين

الأكثر قراءة

بث مباشر الآن.. يلا شوت Argentina مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر هدف meesi الان تابع لايف مباراة الارجنتين اليوم plus Now

يلا LIVE NOW بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد هولندا يلا شوت تويتر ON LINE جودة عالية|| مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا argentina vs netherlands هدف ميسي messi

مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا كورة لايف.. بث مباشر مباراة الارجنتين وهولندا الاسطورة في ربع نهائي كأس العالم 2022

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا (0-0) في ربع نهائي كأس العالم

مباشر HD يلا شوت || مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

NÔW.. بث مباشر البرازيل وكرواتيا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم كورة أون لاين

الآن nôw.. بث مباشر الأرجنتين وهولندا يلا كورة Yalla kora || مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم 2022