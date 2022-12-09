بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا (0-0) في ربع نهائي كأس العالم

بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم الجمعة 9 ديسمبر في كأس العالم 2022، والمقام حاليًا في قطر، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأرجنتين وهولندا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة على ملعب «لوسيل».

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي نظيره منتخب هولندا، اليوم الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على ملعب لوسيل.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تغلبه في دور الـ16 على نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد.

أما منتخب هولندا، فحقق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب أمريكا في المرحلة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بكأس العالم 2022.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد هولندا

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندى، روميرو، ماركوس امونيا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، دى بول، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسى، جوليان ألفاريز، أنخيل دى ماريا.

تشكيل هولندا المتوقع ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دالي بليند.

خط الوسط: دينزل دومفريس، دافي كلاسين، مارتن دي رون، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022

ويقدم «الفجر» خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وهولندا اليوم الجمعة 9 ديسمبر في كأس العالم 2022، والمقام حاليًا في قطر، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأرجنتين وهولندا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة على ملعب «لوسيل».