أسيست ميسي الهدف الأول.. بث مباشر الارجنتين وهولندا يلا شوت (1-0)

رابط مباراة الارجنتين وهولندا يذاع بث مباشر اليوم وستبدأ مباراة هولندا والارجنتين بعد عدة ساعات ولذلك قد يبحث الكثير من الراغبين في مشاهدة هذه المباراة المهمة عن القنوات التي تبث مباراة المونديال حيث إن هذا الموضوع حقق اكبر قدر ممكن معدل البحث على محركات جوجل من جميع انحاء العالم معجبين سنشرح لكم القنوات التي تبث هذه المباراة في السطور القادمة.

من المقرر أن تعرض مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 على " بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports MAX HD 1.

يصطدم منتخب الأرجنتين مع نظيره هولندا، على استاد لوسيل، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 المقام في قطر ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب الأرجنتين بقيادة مديره الفني ليونيل سكالوني إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2022، بعد أن خسر مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب السعودية 2-1، قبل أن يتدارك منتخب الأرجنتين موقفه وفاز على منتخب المكسيك 0/2، وبعدها فاز الأرجنتين على منتخب بولندا بنفس النتيجة السابقة، وفى مباراة دور الـ16 بين الأرجنتين وأستراليا فاز الأرجنتين 2-1.

مشوار هولندا في كأس العالم

أما منتخب هولندا بقيادة مديره الفني المخضرم لويس فان جال، فقد تأهل بعد أن فاز على السنغال 0/2، ثم تعادل منتخب هولندا مع الإكوادور 1/1، قبل أن تفوز هولندا من جديد على قطر 0/2، وفى مباراة دور الـ16 لبطولة كأس العالم فاز منتخب هولندا على أمريكا 3-1. موعد مباراة الأرجنتين وهولندا، مساء اليوم الجمعة، في كأس العالم 2022.

وسيكون ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أمام رقم تاريخي الليلة عند مواجهة هولندا في حالة صناعته لهدفين حيث سيتساوى مع مارادونا كأكثر من صنع أهدافًا في تاريخ كأس العالم.

وهناك رقم آخر ينتظر ميسي وهو في حال تسجيله هدف سيتساوى مع باتيستوتا كأكثر أرجنتيني سجل في المونديال أو هدفين ليصبح الهداف التاريخي للتانجو في المونديال.

وتواجه منتخبي هولندا والأرجنتين 5 مرات في كأس العالم قبل مباراة اليوم، وفاز المنتخب الهولندي مرتين، وفاز المنتخب الأرجنتيني مرتين أيضا، وحسم التعادل مباراة.

وسجل المنتخب الهولندي 7 أهداف، بينما سجل منتخب الأرجنتين 4 أهداف.

المباراة الأولى بين الأرجنتين وهولندا كانت في مونديال 1974 وفازت هولندا برباعية نظيفة، والمواجهة الثانية كانت في مونديال 1978 وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3/ 1.

والتقى منتخبي هولندا والأرجنتين بالدور ربع النهائي من قبل مرة واحدة وكانت في كأس العالم 1998، وفاز الطواحين 2/ 1.

بينما انتهت مواجهة مونديال ألمانيا 2006 بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وآخر مواجهة بين هولندا والأرجنتين، انتهت بفوز راقصي التانجو بركلات الترجيح 4 / 2، وكانت في كأس العالم 2014 الذي أقيم في البرازيل.