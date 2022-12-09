ننشر تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة ونويبع وسفاجا، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم يوم 13 ديسمبر المقبل.

ويجب أن يتم دخول المزاد بكراسة الشروط، على أن تُطلب الكراسة من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع محمد حامد فهمي في الدقي، ويجري دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ثم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، والبيع دون عمولة.

مزاد 13 ديسمبر لبيع سيارات جمارك مطار القاهرة

ووفق بوابة التعاقدات العامة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية، يشمل المزاد سيارات جمرك مطار القاهرة ونويبع وسفاجا ملاكي وبيك أب ورأس جرار ماركات مرسيدس، ميتسوبيشي، أودي، تويوتا، جراند شيروكي، هوندا، فورد، نيسان، كيا، بورش، دودج، ديو، هيونداي.

بضائع المزاد

وبضائع جمارك سفاجا وأسوان ونويبع التي تشمل تليفونات محمولة ولوازمها، مستحضرات وأدوات تجميل، ملابس، كاميرات، أجهزة ومستلزمات طبية، قطع غيار سيارات، أدوات كهرباء، مفروشات، أدوات مطبخ ومائدة

ويجب العلم أن البيع يتم دون عمولة، على أن تكون المعاينة أساس البيع، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.