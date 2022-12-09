مواجهات قوية للشمس واتحاد الشرطة والو ايجيبت بالجولة الحاديه عشر لمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت الساعه الثانيه والنصف ظهرًا منافسات الجولة الحاديه عشر للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبه.

ويحصل فريق شبين القناطر على راحة هذا الاسبوع

1- الشمس مع اسكو

يشهد ملعب نادي الشمس صطدم مرتقب بين فريق الشمس متصدر المجموعة بقيادة طه شحاته برصيد 22 نقطة بفريق اسكو صاحب المركز الرابع بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز الفريقين بهدف دون رد فوز فريق الشمس على فريق بهتيم بينما فاز فريق اسكو على فريق شباب بطا.



2- الو ايجيبت مع البلاستيك



يستضيف ستاد الدفاع الجوي لقاء مرتقب بين فريق الو ايجيبت وصيف المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 21 نقطة مع فريق البلاستيك صاحب المركز التاسع بقيادة احمد عبد الغني برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الو ايجيبت على فريق شبين القناطر

بهدف دون رد بينما تلقى فريق البلاستيك الهزيمة من فوز فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد.



3- اتحاد الشرطة مع المرج



على ملعب اتحاد الشرطة يلتقي فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثالث بقيادة توفيق صقر برصيد 20 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز السادس بقيادة محمود ابو الذهب برصيد 15 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز الشرطة على فريق البلاستيك ٠/١ المرج على فريق إتش إف سي بنفس النتيجة.



4- مركز شباب بطا مع شباب طوخ



على ملعب نادي شباب بطا يلعب فريق شباب بطا صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عابدين مع فريق شباب طوخ صاحب المركز الثامن بقيادة محمد شعراوى.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 8 نقاط حيث خسر بطا مؤخرا من من فريق اسكو وطوخ من بنها.



5- بنها مع الماظة



على ملعب نادي بنها يواجه فريق بنها صاحب المركز الخامس بقيادة احمد المصري برصيد 17 نقطة فريق الماظه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة احمد علي برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بنها على فريق طوخ، بينما حصل فريق الماظه على راحة.

6-اتش إف سي مع بهتيم

على ملعب كهرباء شمال يخوض فريق إتش إف سي متذيل المجموعة بقيادة محمد عباس برصيد 5 نقاط لقاء صعب مع فريق بهتيم صاحب السابع بقيادة احمد ابراهيم برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة إتش إف سي من المرج بهتيم من الشمس.

ترتيب المجموعة

1- الشمس 22 نقطة

2- الو ايجيبت 21 نقطة

3- اتحاد الشرطة 20 نقطة

4- اسكو 18 نقطة

5- بنها 17 نقاط

6- المرج 15 نقاط

7- بهتيم 11 نقطة

8- طوخ 8 نقاط

9- شباب بطا 8 نقاط

10- البلاستيك 8 نقاط

11- الماظه 6 نقاط

12- شبين القناطر 6 نقاط

13- إتش إف سي 4 نقاط