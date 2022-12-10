خبير: طفرة كبيرة في مبيعات العقارات في مصر خلال ال6 شهور الماضية

الاقتصاد
المهندس داكر عبد
المهندس داكر عبد اللاه

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو  لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عن تحقيق طفرة كبيرة في مبيعات العقارات في مصر خلال ال6 شهور الماضية باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار في ظل التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اسعار الفائدة.

وأشار  المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى ان القطاع العقاري من القطاعات التي عليها طلب متزايد من قبل العملاء نتيجة للارتفاعات المتتالية لسعر العقارات في ظل ارتفاع الخامات ومستلزمات هذا القطاع وقلق الراغبين في الشراء من حدوث ارتفاعات أخرى في الاسعار مؤكدا استمرار نمو قطاع العقارات خلال 2023.

وأوضح داكر أن زيادة الطلب على شراء الذهب حاليا  كملاذ آمن وتوقعات ارتفاع الاسعار  احدث توازنا بين زيادة الطلب على شراء الذهب والعقار مؤكدا ان ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لزيادة معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار قد يؤدي  إلى تراجع نسبي في مبيعات العقارات ولكن سرعان ما سيعاود العقار في النمو من جديد.

وأكد داكر عبد اللاه أننا في مصر ما زلنا نحتاج إلى مزيد من انشاء الوحدات العقارية والسكنية في ظل زيادة  عدد السكان المستمرة مؤكدا عدم  تراجع نمو  القطاع أو حدوث  مشكلة تعثر به وهذا الطلب المتزايد على شراء العقار يجعل هناك فرص كبيرة لجذب رؤس أموال عربية واجنبية للسوق المصري للاستثمار في هذا القطاع النشط الذي يحقق عوائد مرتفعة.

ونصح داكر عبد اللاه بضرورة الاستثمار في القطاع العقاري مؤكدا أنه الملاذ الامن طويل الأجل في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة  مؤخرا كما أن هناك توقعات مستمرة في ظل الأجواء الحالية لمزيد من ارتفاع أسعار العقارت في مصر والعالم.

العقارات داكر عبد الله لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية

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