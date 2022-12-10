عاجل.. الزراعة تكشف عن كميات الاعلاف التى تم الافراج عنها خلال ثلاث شهور

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، اشار خلاله إلى أهم الارقام الخاصة بكميات مستلزمات الاعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من ١٦ اكتوبر وحتى اول ديسمبر الجاري.

ووفقا للانفوجراف بلغن اجمالي كميات الذرة وفول الصويا واضافات الأعلاف، والتي تم الافراج عنها فى الموانيء المصرية، حتى الآن نحو 960 ألف طن، وذلك بقيمة اجمالية بلغت نحو 483 مليون دولار.

فيما شملت تلك الشحنات المفرج عنها نحو 634 ألف طن من الذرة، و317 ألف طن من فول الصويا واضافات الأعلاف.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الافراجات توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.