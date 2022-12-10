اسعار الذهب تواصل خسائرها في مصر اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت اسعار الذهب في مصر تراجعات جديدة بقيمة 50 جنيه لتواصل تكبد خسائر بعدما خسرة  على مدار الايام الماضية نحو 150 جنيه للجرام.

 

اسعار الذهب تنخفض 50 جنيه للجرام:

وانخفض سعر جرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم  إلى 1650 جنيه للجرام من 1700 جنيه، وتراجع سعر جرام عيار 24 إلى 1888 جنيه، وانخفض سعر الذهب عيار 18  إلى 1414 جنيه، وتراجع الجنيه الذهب إلى 13 ألف جنيه.

 

اسعار الذهب تسجل ارتفاعات طفيفة:

 

وعالميا فقد سجل اسعار الذهب،رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية0.46% إلى1797.26  دولار للأوقية،  وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ 1810 دولار عند التسوية.

 

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