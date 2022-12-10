وزير التموين: معرض نيبو يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب في مصر

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية افتتح اليوم الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" الذي تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام.

وفي كلمته اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح المعرض اليوم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

وقام كل من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية داخل المعرض وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشار المصيلحي إلى أن هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج كما إنه ا تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

وأضاف المصيلحي أن معرض "نيبو" خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبري ومنها الامارات والهند بالإضافة إلى ايطاليا التى لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.

وأضاف خلال فاعليات المعرض إنه سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وتفقد المصيلحي كذلك مقر مصلحة الدمغة والموازين وكذلك مقر مصلحة الجمارك المصرية داخل اجنحة المعرض وقدم الشكر لكافة العاملين علي جهودهم في نجاح المعرض.

وقال المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المعرض يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري، لافتًا إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضًا دوليًا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من ٥٠٠ مشتري من أسواق الشرق والاوسط وإفريقيا.

وأوضح سمير أن هذه المشاركة الدولية الكبيرة مؤشر على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محور انتاجي وتصديري رئيسي للدول العربية ودول القارة الافريقية، لافتًا إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من ١٥ دولة منهم ٦ دول أفريقية و٧ دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك فى اطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات.