بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال كورة لايف | يلا شوت HD دون تقطيع

مشاهدة مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب المغرب، في منافسة الصعود إلى دور الذهبي، في بطولة كاس العالم 2022، مباراة كروية قوية تنتظر عشاق كره القدم. دقائق وتنطلق مباراة مجنونة البرتغال ضد المغرب، ويسعى رونالدو للتأهل مثلما تأهله منافسه على الجانب الآخر ليو ميسي.

مشاهدة مباراة منتخبا المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة البرتغال ضد المغرب على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق جواد بدة.

ستكون مباراة العمر بالنسبة لمنتخب المغرب الذي فرض هيمنته في هذا المونديال، فهو بدأ مشواره بالبطولة بصورة مميزة من دور المجموعات بتصدره لمجموعته برصيد 7 نقاط، وبعدما تمكن من الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، ليصل لهذه المعركة بجدارة واستحقاق.

ويعتبر المغرب أول المنتخبات في تاريخ العرب يصل لهذا الدور ربع النهائي، ويظهر بصورة مميزة جدًا في كأس العالم، بالرغم من أنه لم يراهن أحد عليه بالوصول لهذه الأدوار.

أسود الأطلس الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، أبهر الجميع بأدائه الرائع بالمونديال، وهذا ما جعله يحضر لهذه المعركة التي لا تقبل القسمة على إثنين بكل ما أوتي من قوة أملًا بأن يحقق مراده بالوصول للدور المقبل.

وعلى الجانب الأخر، يطرق الحلم أبواب منتخب البرتغال الذي يشارك للمرة الثامنة في تاريخه، الذي يأمل بأن يعبر للدور المقبل للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان البرتغال قد تجاوز العديد من العقبات في هذا المونديال منذ بداية مشواره بالبطولة، فهو تصدر جدول ترتيب مجموعته الثامنة برصيد 6 نقاط، وبعدها اصطدم بدور الـ 16 بنظيره السويسري بسداسية نظيفة.

واستعد المنتخب البرتغالي لهذه المعركة الشرسة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، بعد العرض القوي الذي ظهر به في المباراة الماضية، لذا سيحاول بذل أقصى جهد ممكن لكي يخطف تذكرة العبور لنصف النهائي لمواصلة الطريق نحو المنافسة بقوة على اللقب.